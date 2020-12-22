善養救未來：可以不講嗎？

「怎麼了？是不是不舒服啊？」

「嗯……沒有啊。」小女孩繃緊的小嘴巴好不容易吐出幾隻字。

「老師看到你好像很緊張，是不是有什麼事情？」

我看到她小小的鏡片下逼出了兩顆淚珠兒，意識到這個初入學的小女孩可能因未適應課堂而感到壓力。

我輕拍她的小肩膀：「是不是不喜歡上常識課？」她猛力搖頭，淚珠一下子滾出來了。

「那麼……是不是掛念媽媽？」我嘗試用母性溫柔聲音安撫她。

「老師……其實我害怕在課室裏說話……」謝天謝地，她終於吐出緣由了。

原來學校為讓學生多表達，在一年級常識課中給學生很多答問及發表機會。靈靈已幾次拒絕教師邀請，或搖頭表示不懂。後來教師安排活動，大家要圍圈傳咪分享自己感受。咪高峰快要傳到時，靈靈已經坐立不安，最後出此下策——「借尿遁」，選擇逃避。

明白了靈靈的心結後，事情就好辦了，我告訴她其實可以跟教師說：「我不想講啊！」靈靈黝黑的眼睛張得好大，驚訝地說：「可以不講嗎？」我若無其事地說：「當然可以啦！一次不打緊、兩次無所謂、三次、四次……直到你想說才說吧！」

靈靈如釋重負地鬆了一口氣，我拍了拍她的小肩膀，她踏着輕盈的腳步返回了課室。

有選擇很重要 為孩子爭取成長空間

原來有選擇很重要。即使對小一學生來說，告訴她有選擇，是給她生路行，若孩子別無可選的話，她只有選擇逃避。靈靈可選擇不講，不代表她永遠不講。她是選擇聽同學分享，選擇觀察，選擇讓小心靈在安舒和有自信情况下才說話。其實孩子很多樣，需要多樣教育模式。劃一的要求下：要一式一樣的校服、同級進度一樣、功課相類、考試評估一樣……筆者見過某國家，學生連舉手答問要舉哪隻手、舉手角度都要統一。究竟劃一、統齊背後是什麼思維？無疑這種做法行之多年，自有其道理，可是時代步伐走得比你我想像都快，我們活在當下，要為孩子思考未來，為他們裝備去迎戰未來挑戰。所以教育是未來式，我們要為孩子多走一步。教育大同的這一步，走進了學校，走進了常識科，以learning by doing（LBD）動手學計劃，嘗試從一個學科開始改變着重劃一、統齊的學與教文化，讓孩子在校的童年，可以因有「選擇」而變得開心有意義。新冠疫情對人類是一場災難，對教育卻是「積極的災難」，它迫使我們反思教育模式、重整教育方向。危機是兩面體，讓我們把握危中契機，為我們的孩子示範這份積極的精神與毅力。

聽班主任說，靈靈適應得不錯，個多星期後她甚至主動舉手答問了。教師讓孩子有選擇，其實對孩子來說都是寶貴的成長空間。「可以不講嗎？」就是尋索這個小小藏身空間。讓我們為孩子爭取這成長的空間，即使是一道微小的夾縫，陽光與雨露也能潤澤這小生命。總有一天小豆芽會探出小腦袋，迎着燦爛的陽光茁壯成長。

■文：黃翠霞（教育大同LBD動手學計劃學校同行者，任教小學多年，曾是課程主任及學生支援組主任）

教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第325期]