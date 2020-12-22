媽媽維特：我家的小魚兒

有一天聊到，大仔像古龍筆下的小魚兒。阿仔沒讀過《絕代雙驕》，我簡單說就是聰明搗蛋、適應力強，武功一般但有很多好朋友，常有鬼心思，活得很快樂。老公聽我形容都非常贊同，也慶幸阿仔是讓人哭笑不得的小魚兒，而非天之驕子般的花無缺。回想起阿仔慢慢成長的這十年，我內心的感恩更是油然而生。

亞氏保加症 直腸直肚招怨恨

跟小魚兒一樣，他是個很有天資的孩子。同時，他的天資非常不平均。還記得幼稚園時，他語言和認知能力非常高，但他的語言只用來單向的表達自己，而不是雙向的溝通。4歲，他確診亞氏保加症，特點是興趣狹窄、社交能力低、同理心弱、感覺統合偏向敏感，但徵狀相對輕微。所以我在努力學習如何教養引導的同時，也僅視他為半個SEN童，到後來更不再視他有特殊需要。

小學這幾年，他交到了一些好朋友，我也跟一些家長成為好友，不知不覺中跨過了他早年的社交障礙。阿仔常常毫無保留地大談鬼心思、壞主意，他的老友們大概都喜歡他的無拘無束，因為他們都是老實乖巧的孩子。

最近有兩件事，卻又讓我回想起阿仔的特質——按一般形容，就是「自我中心、不理別人感受」。他念小六，一些同學在停課前就開始交換寫紀念冊了，他沒想過為自己預備紀念冊，卻也有同學找他寫。問他寫了什麼，他竟然說，在一個女同學的紀念冊上留下一句「我覺得你好煩！」就回給對方。我問他，有沒有想過女同學收到後有什麼感受，他說沒想過，卻認為說的是真心話，不是應該嗎？這提醒了我，他的確不擅長想像他人感受。於是我解釋，一般人（尤其是感情細膩的女孩子）期望別人在紀念冊寫什麼，而他的話可能會傷害對方的感受。說真話是好事，紀念冊也並非完全不可寫批評的說話，但出發點應是給予善意的提醒，所以要有解釋、有鼓勵，而不是狠狠撂下一句批評就了事。

又有一次上網課，練習在升中面試時介紹自己。教師問學生們如何改善自己缺點。阿仔的頭號老友回答，「我沒有缺點啊」，不料阿仔立即開咪大聲道：「你話自己無缺點，呢句話就代表你有缺點啦，驕傲就係你缺點！」對方是班上成績數一數二的優等生。我告訴阿仔，即使是老友記都可能會「記你一世」啊。也許阿仔的評語不無道理，但完全沒考慮過老友的面子，也沒想過可以私底下溫馨提醒。他在這方面的遲鈍和麻木，實在頗有亞氏保加的味道。我一方面告訴他，怎麼可以做得更好，既顧全別人感受又說出自己真心，另一方面我也肯定他：「你的確係佢好朋友，先會講得出呢句真話。如果佢識諗，會好珍惜你。」

我想，正是他的自我中心，讓這尾小魚兒活得那麼自在吧。如何把他導向更多自省，對別人更多關顧，同時保存那魚兒的快樂，會是他的學習，也是我的學習。

■文：葉杏麗

思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第325期]