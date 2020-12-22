升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 小兒2017年10月出世，現讀ABC Pathways K1，今年以超大B身分再報培正幼稚園。想請教如果培正有幸取錄，應該做超大B重讀K1，還是原校ABC Pathways 升K2好？

答◢ 那視乎你希望小朋友學多些英文，還是想學多些中文及直升小一。如果是前者，可以在原校ABC Pathways以細B身分升K2，如果是後者，做超大B則重讀培正幼稚園K1。我贊成做大B，因為大B無論在認知、社交、溝通、解決問題等各種能力都比細B優勝。

■Happy school 5幼園評級

問◢ 我希望女兒入讀happy school但有語境的幼稚園，報了以下幾間：浸信會培理學校、聖保羅堂幼稚園（北角）、北角衛理堂幼稚園、香港靈糧堂幼稚園、聖安娜中英文幼稚園。請問可以給我一個排名嗎？另外，哪間幼稚園派到小學第一志願比較高？

答◢ 參考教育局質素評核報告，本人給各幼稚園評級如下（由A++至A-）：

浸信會培理學校A+

北角衛理堂幼稚園A+

香港靈糧堂幼稚園A+

聖保羅堂幼稚園（北角）A

聖安娜中英文幼稚園A-

■重品德選聖嘉勒 重知識揀高主教

問◢ 之前見趙sir分享過你認為最好的10大一條龍或有直屬關係的小學，其中包括聖嘉勒小學，但沒有高主教書院。可否分享多一點這兩間小學的優劣利弊和特點嗎？我要為小女在兩間小學中二擇其一。另外女兒專注力較低，上堂有時候會有點心散。她是否適合一些較傳統的學校，用傳統的方法逼她留心上課？

答◢贊成家長替子女找一所適合她性格的小學，即是「順勢而行」，如果學校辦得好，學生會喜歡上課而不是逼她留心上課，因為強迫是沒有幸福的。聖嘉勒小學與高主教書院都是受歡迎的小學，兩校都重視兩文三語，聖嘉勒是傳統名校，重視從天主教教義推行的品德教育，堅持透過全人教育，培養學生品德；高主教本着堅毅力行的校訓，引領學生追求知識，畢業生多升上該校的中學部，而聖嘉勒畢業生除了升上聖嘉勒女書院外，還會升上英華女學校及聖士提反女子中學等。如果你重視品德培養，可考慮聖嘉勒；重知識追求則可考慮高主教。

■文：趙榮德

（前喇沙書院副校長、資深教育工作者）

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第325期]