客座隨筆：從想到做 實踐目標4原則

如何令孩子明白目標的重要，並懂得設定合理的目標，且將它們實踐出來？讓我們看看4個訂立目標的教導原則：

1. 放下自我設限

「之前已經試過都唔得！」、「如果我做唔到會點？」都是孩子常見的內心掙扎。因為過去負面的經驗，他們害怕盡了力仍然失敗，害怕身邊的人失望，給了自己許多的設限。

我們可減少說一些否定的話，如「你再唔改就弊喇！」、「你成日得個講字！」、「從來唔見你去做！」這些話會強化孩子怕失敗的心態。

我們可以代入孩子的心情，想想孩子卻步的原因，引導孩子換個角度，只是「暫時未做到」，而且每一次都是一個新的開始。

2. 經歷滿足感

如果目標訂得太高，要求一步到位，孩子會產生有一種遙不可及的感覺，容易失去動力。

我們可以把目標細分，分拆成從易到難的關卡，使孩子有逐漸進步，不斷向前的感覺，使他們在實踐目標的前階段已可經歷到滿足感。

先訂下孩子能力範圍內會做到的目標，例如溫習的話，先從最拿手的一個科目開始。讓孩子經歷到「我做得到」，容易的關卡達成了，才去下一個。

3. 設定具體的行動步驟

「我希望成績好啲！」、「我希望識多啲朋友！」其實這些是目標，還是願望？我們要教導孩子目標不光是「想」，而是要「做」。

我們要把握孩子想改變的心，協助他們將「想」變成「做」。如何做呢？就是制定行動計劃，一起想想以下問題：你想改變的是什麼？我們可以做什麼去進步？做這件事情的步驟是什麼？我們在過程中可能會有什麼困難？我們可以在什麼時間去做？

例如一個學生說：「我希望中文成績有進步。」與他討論過後，就更改成「逢星期六的晚上做一篇閱讀理解練習，做完請媽媽對答案，錯了要先自己改正。有不明白，要請教媽媽，並且在困難的題目旁邊打星星。」這樣就會變得具體，更容易實行出來。

4. 學習反思及回顧

「孩子起初也會去做，可是一個星期後，又打回原形……」這是很多爸爸媽媽遇到的難題，為什麼孩子不能堅持？

他們是否在過程遇到困難，不懂得解決？他們會否覺得自己已經做到，不用再做？他們會否受到其他誘惑？

所以，訂立一個固定的時間作反思，是讓孩子能持之而恆的關鍵。與孩子一起想想：你的目標是什麼？今個星期做了嗎？你有沒有遇到困難？如有困難可以怎樣解決？你已經做到了，我們不如去下一個關卡？你感到這個方式沉悶嗎？那麼，我們有沒有另一個方法去做？

我相信每個孩子的內心深處都渴望進步，他們需要的是被聆聽、正向的氣氛和具體的方法。更重要的是，父母的鼓勵和肯定，讓我們多告訴孩子：「我看見你……」、「我欣賞你……」、「我相信你……」。祝福你和你的孩子有一個滿足的2021年。

■文：陳志耀（EDIT Workshop創辦人、從事全人發展培訓工作近20年）

[Happy PaMa 教得樂 第325期]