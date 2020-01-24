教大GPS：價值教育需家校合作

價值教育從家庭開始

學校是影響學童個人品格發展、建立自我形象、培養利他傾向、社交技巧、傳授道德價值觀念等地方。不過，我們在推動價值教育時，也不能忽略家庭在當中所擔當的重要角色。價值教育往往從家庭開始，甚至比學校對幼童有更早的影響。在正式上學之前，孩子們會發展出許多跟自己身分相關、是非對錯等觀念，孩子的性格亦慢慢從此建立起來。

如果價值教育只在學校裏實行，而家庭（尤其是家長）卻沒有一起參與、實踐，學童有時便難免在日常生活上，在好壞對錯問題上感到困惑。相反，當價值教育在家中亦能同步、一致地實行，學童所學的價值觀便會在他們生活中變得更有實踐意義。所以為了讓孩子獲得一致而且富實踐的價值教育，學校和家庭需要緊密合作，讓家庭成為價值培養的合作伙伴。

事實上，有不少研究指出，當學校能夠積極聯繫家庭並讓他們參與價值教育，其教育成效將會大大提高。不論透過家長通訊、電郵、家長日及家長會，學校可以在不同教育階段也主動聯繫家長，讓他們充分理解學校價值教育的目標及活動內容。當然，單方面向家長提供資訊，會有助提高家長參與度，但此方式較為被動。

家校成伙伴 建理想薰陶環境

不少學校會更進一步成為家長的資源庫、資源指南，例如為家長提供有關教育子女的工作坊，講解正面管教，有關子女反叛、欺凌、高危行為等問題的處理方法，也有以加強親子互動、改善親子關係為主的工作坊，亦有學校會舉行以教導家長如何促進孩子正面價值觀的工作坊，但此類工作坊往往比較少。

過去有些價值教育課程流於單向傳授模式，或只讓家長擔當輔助角色，如協助相關家課及課外活動等，家長因此未有太多參與和合作的機會。假如學校想讓家長在價值教育上有更正面的影響力，較為理想的做法，是與家庭建立長遠的伙伴關係，為學童提供實踐體驗和營造更理想的薰陶環境。

當然知易行難，家校之間如何建立伙伴關係、如何合作推動價值教育、如何共同構思學習內容等，挑戰處處。也許合作的第一步，也是關鍵的一步，是家校雙方均能認真對待價值教育，並能通過充分溝通，以加深認識，把彼此理念和期望達至一致，那往後的工作便能更順暢地開展。

■文：李子樂（香港教育大學教育政策與領導學系助理教授）

由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第325期]