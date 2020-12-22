童途有「理」：嘟嘟嘴 不再流口水

1. 缺乏流口水的意識

2. 雙唇閉合不緊，導致嘴巴長期張開

3. 口腔及咽喉感覺受損

4. 舌頭和嘴唇的活動功能或張力異常

5. 吞嚥次數不足

6. 有吞嚥困難

7. 不良的口腔習慣如吮手指、吮奶嘴

8. 牙齒排列問題如俗稱的哨牙

治療流口水的問題需要從多方面着手，包括行為治療、藥物治療及口腔顏面肌肉功能療法（OMT）。

什麼是口腔顏面肌肉功能療法（OMT）？

它是透過一系列訓練口腔及面部肌肉的運動，從而強化口腔及咽喉的肌肉，改善口腔及咽喉肌肉的協調度，促進雙唇閉合及矯正舌頭擺放的位置。

另外頭部、頸部和身體的姿勢對舌頭、嘴唇和下巴的位置影響很大。經常抬起頭，閉合雙唇，腰背挺直才可以保持呼吸道暢通，從而防止用嘴巴來呼吸。

改變不良的口腔習慣亦是OMT其中一重要環節。

鍛煉面頰肌肉及雙唇，改善嘴巴閉合的運動︰

1. 金魚嘴﹕用力吸啜使兩邊面頰凹入，數十秒後放鬆。放鬆時要發出「咄」一聲；重複練習10次。（圖a）

2. 吹氣球或肥皂泡。

3. 嘴巴洗衣機（water puff）︰喝一口水，讓水留於口腔內，先以水脹起左臉頰，再脹起上唇，跟着脹起右臉頰，之後脹起下唇。每個位置脹起5秒，旋轉一圈後，將水吞下。（圖b）

改善不良口腔習慣的方法：

孩子多作手部活動如拼圖或擲球運動，從而減少孩子吮手指的情况。

視覺提示：很多孩子會忘記吞口水或抹乾嘴巴，家長可透過金魚嘴或嘴唇閉合的哈哈笑貼紙去提醒孩子吞口水及抹嘴巴。

觸覺提示︰家長亦可用手指輕碰孩子的上唇，提醒他們要吞口水及閉合嘴巴。

（感謝物理治療師郭二鳳及區美娟協助修訂本文內容）

■文：馮潔玉（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第325期]