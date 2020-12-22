網樂天地：鏡頭下的興趣班

孩子面試短片 爸媽也要出鏡

有一天，一個女孩來跟我上堂打網球，不同的是，今天她要在鏡頭下打球。別誤會，小女孩不是在打公開賽或在做訪問，只是她報讀了某間名校，需要準備面試短片。學校其中一項要求是親子運動，還需要爸爸媽媽同時在鏡頭前出現，我心想，其實這是面試學生還是家長呢？難道家長也要有十八般武藝？

事不宜遲，媽媽已經不耐煩催促我開始課堂，她不時向我強調，說只需要和平時上堂一樣便可以了，不需要太過刻意理會鏡頭。於是，我便和女孩對搓球熱身，但不久，媽媽開始提出不同要求，例如爸爸的站位，爸爸媽媽誰面向鏡頭，其間又不時埋怨女兒打失球，繼而也埋怨爸爸失球，可是最後連她自己也失球！而我，則由教練化身成一名攝影師，隨時候命地聽從「導演」的指示，如何捕捉鏡頭。第一輪拍攝花了15分鐘，可是媽媽不滿意效果，直至拍到第三輪，「導演」總算收貨， 爸爸、女兒與我都如釋重負，可惜課堂時間只剩下5分鐘。

學校真的要看這樣的表演？

女孩全程看來都有點掃興，或許因為未能盡情地打網球，而且還要不停眼望鏡頭，壓力導致很多球都來回得不好。媽媽也比平日格外緊張，不停責怪女兒，說她平日表現那麼好，今天為何特別差。

坦白說，鏡頭中的三位，都沒有展示出平日的表現。難怪有些家長會聘用專業團隊，為的就是要展現最好的一面給各校校長與教師看。但學校真的想看這樣的「表演」嗎？一些經過無數次「NG」的完美作品？

疫情下，難以舉行實體面試，可能無計可施下，學校便唯有要求考生拍片。但期望校方的拍攝要求盡可能簡單寬鬆一點，好讓小孩和家長都有空間，可輕鬆展現真性情，還大家一些正常的生活空間吧！

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第325期]