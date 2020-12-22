《反斗奇兵》與你共度佳節

聖誕節豈能缺少禮物呢！活動期間，Mikiki及新地三大商場預備多款獨家期間限定生活精品，包括《反斗奇兵》摺疊收納箱、玻璃水樽、三眼仔珪藻土地墊等；Mikiki亦為一眾《反斗奇兵》粉絲蒐羅一系列精選禮品，由玩樂到學習用品一應俱全。只要憑指定The Point積分便能換領禮品，包括胡迪模型、4吋高三眼仔模型、三眼仔豆袋過三關及《反斗奇兵》文具套裝等，粉絲們萬勿錯過！商場更特別推出《反斗奇兵》角色冬甩匙扣材料包，並在facebook專頁特設教學影片，讓大家在家抗疫時仍能動手製作獨一無二的聖誕飾物。

■INFO

Mikiki×新地三大商場「PIXAR與你聖誕友約」

日期︰即日至2021年1月3日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場

查詢︰3980 9930（Mikiki）

■送《反斗奇兵》摺疊收納箱

Mikiki×新地三大商場送出《反斗奇兵》摺疊收納箱予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月29日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第325期]