家家有禮：你砌積木 我送積木！

【明報專訊】今年聖誕雖然要留家抗疫，但大家都可以利用LEGO Stay home and build，發揮小宇宙無限創意，當然LEGO也是送給朋友的最佳聖誕禮物啦！LEGO已經為不同喜好的小朋友預備了多款聖誕禮物，愛上天下海、歷險體驗的小朋友，最適合City系列60262 Passenger Airplane；喜愛自然度假體驗小朋友，可選擇Creator系列31108 Caravan Family Holiday；喜歡電玩的小朋友，則有Super Mario系列71360 Adventures with Mario Starter Course等，總有一款合你或好朋友的心意！