家家有禮：你砌積木 我送積木！

【明報專訊】今年聖誕雖然要留家抗疫，但大家都可以利用LEGO Stay home and build，發揮小宇宙無限創意，當然LEGO也是送給朋友的最佳聖誕禮物啦！LEGO已經為不同喜好的小朋友預備了多款聖誕禮物，愛上天下海、歷險體驗的小朋友，最適合City系列60262 Passenger Airplane；喜愛自然度假體驗小朋友，可選擇Creator系列31108 Caravan Family Holiday；喜歡電玩的小朋友，則有Super Mario系列71360 Adventures with Mario Starter Course等，總有一款合你或好朋友的心意！
此外，LEGO集團鼓勵家庭於今個聖誕節發揮創作力，並為有需要的孩子提供禮物，邀請大家以LEGO顆粒拼砌出最適合聖誕或是假日的裝飾品，一同參與Build to Give活動。只需於社交媒體上分享聖誕或假日主題的裝飾品並標籤#BuildtoGive，LEGO集團便會就每個分享捐贈一盒LEGO套裝予一名有需要的孩子，讓多達100萬名於醫院、兒童之家或是社會基層的孩子受惠，於這個假期中盡情玩樂！
■INFO
LEGO聖誕限定驚喜獎賞
日期︰即日至12月31日
內容︰購買任何LEGO產品滿$500，可換領LEGO 30576 Holiday Tree一份
換領地點︰各大百貨公司、HKTVmall官方銷售平台及Let's Go
詳情︰www.LEGO.com
■送LEGO Holiday Tree
LEGO HK送出LEGO 30576 Holiday Tree予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額25個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月29日，送禮詳情見於另文。
註：最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第325期]