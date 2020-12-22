聖誕快樂：給小寶貝送上貼心禮物

◆「Duck」意相機最啱小豆丁

小眼睛看世界，總是新奇又有趣，如果送他們一部相機，用來記錄所見所聞，孩子肯定愛不釋手。全新推出的B.Duck×Fujifilm Instax Mini 11即影即有相機，附有B.Duck造型立體鏡頭蓋及B.Duck硅膠保護套，造型非常可愛，而且操作簡易，最適合小朋友。

B.Duck×Fujifilm Instax Mini 11備有高性能閃光燈，能自動測光及調節曝光和快門速度，在任何場景均可拍出清晰人物與光亮背景。想玩自拍？沒問題。拉出鏡頭，即可馬上切換自拍模式，更可拍攝近至30至50厘米的主體。隨機還附送一盒印有可愛B.Duck圖案的即影即有相紙，令每張相片都變得更漂亮更有珍藏價值。

建議零售價︰$845

銷售點︰B.Duck HKTVmall

官方旗艦店︰bit.ly/3nfYwkD

◆買故事公仔與姆明做善事

聖誕節是一個分享愛的日子，如果爸媽選購慈善義賣物品給子女作禮物，那就更具意義了。為慶祝姆明誕生75周年，Moomin Characters與非牟利慈善藝術團體誇啦啦藝術集匯（AFTEC），攜手推出限量版「姆明故事毛公仔」作慈善義賣，善長每買一隻「姆明故事毛公仔」，AFTEC即代表大家捐贈另一隻予一名基層兒童，把關愛和歡樂傳遞給他們。

「姆明故事毛公仔」改編自2019年《姆明谷》動畫中13個精彩故事，以廣東話錄製，讓小朋友更容易吸收當中關於愛、善良及接納他人的正面課題，培養正確價值觀。

慈善價︰$399

義賣網站：bit.ly/37ctjcu

◆把夾公仔機帶回家

夾公仔機的魅力，大小朋友也沒法擋。不過，在疫情之下，娛樂場所不時要關閉，想玩夾公仔都不是一件容易的事。那何不把夾公仔機帶回家呢？

Takara Tomy新推出Pokemon夾公仔機，設有兩種玩樂模式，自由模式可無限重複不斷夾；硬幣模式就要使用內附的硬幣，投幣可夾一次，感覺更像平日玩街機。隨機更附送比卡超及噴火龍公仔各一隻，相信夾公仔控收到這份聖誕禮物，一定超級興奮。

零售價：$549

銷售點︰全線「玩具站」及各大百貨公司

◆益智積木 邊玩邊練專注

喜歡動手砌積木的小人兒，送他們日本製造的水管積木Tublock，是不二之選。這盒Creator Set SML 390，可透過390件不同尺寸、形狀的配件，組合出超過25款的成品，包括各種動物、摩天輪、機械人、火車頭等，非常抵玩！在拼砌過程，更可培養孩子的三維思考能力、創造力，亦可訓練手眼協調。想有一個「寧靜」的聖誕節，送小寶貝一份必須專注坐定定玩的玩具，或許是父母最明智的選擇！

零售價：$938

銷售點︰Prister Academy online store（pristeracademy.com）、LCX Xplus、LOG-ON

◆兒童專用耳機 呵護小耳朵

疫情下，孩子不時要改上網課，除了電腦，給他們一個舒適的耳機，同樣重要。英國品牌BAMiNi新推兩款兒童專用耳罩式耳機，BAMiNi Healthy和BAMiNi Free，兩者都參照世界衛生組織建議的兒童安全音量標準，把最大音量限制在85分貝（飛航模式則限制在94分貝），保護兒童的聽力安全。

BAMiNi Healthy配有可拆卸式耳機線，BAMiNi Free則可支援藍牙，兩者都備有防過敏耳墊，用料亦不含任何有害及過敏性物質，同時內置咪高峰功能，最適合課堂使用。用作聖誕禮物，是實用之選。

建議零售價︰BAMiNi Healthy $238；BAMiNi Free $338

銷售點︰SRStore、MetroSix、Weebuy、MangoMall

[Happy PaMa 教得樂 第325期]