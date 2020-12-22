聖誕快樂：在家過溫馨聖誕節！ 親子攜手 自製甜蜜曲奇應節

文︰顏燕雯、沈雅詩

示範：煮飯仔Media Chef Sue-Anne Leung & Seadon Fu

場地提供：煮飯仔廚藝教室

有關聖誕主題的食物可謂五花八門，但說到簡單方便又具節日氣氛的小吃，薑餅人應該在三甲之位。烹飪達人Sue-Anne今次教大家製作的聖誕親子薑餅人曲奇屬於簡易版，毋須泡打粉或梳打粉便可製成，加上省卻一些香料如豆蔻粉，材料更加易「入手」，即使不擅廚藝的爸媽也可以和孩子一同親子入廚，最重要的是薑餅人不易變形，除了食用，用來當拍照道具甚至掛在聖誕樹上當裝飾也可，確是個多功能薑餅人呢！

■烹飪達人

Sue-Anne

- 自小熱愛入廚，喜愛運用簡易快捷手法，將各國美食化為家常便飯，與知音人分享。

◆材料（分量︰14至18中小塊）

˙無鹽牛油（室溫） 112克

˙黑糖 150克

˙特大雞蛋 1隻

˙鹽 1/4茶匙

˙薑粉 1/2湯匙

˙肉桂粉 1茶匙

˙丁香粉 1/4茶匙

˙低筋麵粉 238克

◆製作方法

(1) 牛油和黑糖放進碗內，用電動打蛋器以中速打至融合，注意毋須過度攪拌或打至cream狀，否則曲奇會變得乾硬。之後加入蛋、鹽、薑粉、肉桂粉、丁香粉，再用電動打蛋器攪至均勻

(2) 加入麵粉，先以低速攪拌，免得麵粉濺起。拌至材料差不多全部融合，把碗邊的材料刮向內，再加大速度讓材料完全融合成麵糰

(3) 將拌好的麵糰夾在兩張牛油紙中間，擀壓成約1/4至1/3吋厚。把擀好的麵糰放進雪櫃半小時，冷藏至略為硬身

(4) 曲奇餅模先掃上油，再於擀好的麵糰上印出餅形，然後小心放在已鋪牛油紙的焗盤上

(5) 焗爐預熱170℃，放入曲奇，視乎曲奇厚度焗10至13分鐘

(6) 取出焗好曲奇，待涼後，可用朱古力筆、裝飾糖等畫上喜歡的圖案，即成

[Happy PaMa 教得樂 第325期]