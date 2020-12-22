循環再造：4小時「改頭換面」 舊衣變新衫

一站式處理 毋須用水染色

系統由HKRITA、龍達紡織有限公司及 H&M Foundation三方共同研發，40呎長形貨櫃裏，設有8個回收再造系統組件，從消毒衣物、切碎成紗線、梳理纖維、紡織新衣，所有步驟一站式處理，過程毋須用水和染色，相當環保。大家可透過網上預約，將舊衣（毛衣或T恤較佳）帶到店內，研究員確認適合循環回收後，便會將衣物放到系統機器內處理。新製成的衣物款式主要有圓領、V領針織毛衣或圍巾，紡織時間約需4小時至2天，視乎舊衣的物料和狀况。貨櫃採用落地櫥窗式設計，大家親眼目睹自己的舊衫翻新過程。

3D掃描度身 剪裁更精準

HKRITA行政總裁葛儀文表示，目前G2G系統每月可處理40件衣服，計劃將會把處理拆紗的機器自動化，加大機器處理紡織衣物的容量，希望在沒有人員處理情况下，能自行快速地完成工序。店內同時設有一部3D掃描儀器，可掃描顧客身體尺寸，未來將會把量度出的數據接駁紡織機器，使生產出來的服飾剪裁更加精準稱身，同時會繼續發展其他梭織產品，並與本土設計師合作，為舊衣設計出更多不同時尚款式，使之成為一個更商品化的循環再造系統。

除了香港以外，這「迷你工廠」亦設於瑞典斯德哥爾摩一家H&M時裝店，命名為Looop，客人只需付上150瑞典克朗（約135港元），便可將舊衣轉化成新裝，從而鼓勵大眾珍惜衣服，支持服裝循環回收，給予舊衣「重生」的機會。

■G2G舊衣新裳

地址：香港荃灣白田壩街45號 南豐紗廠G05-07號店

查詢：www.garment2garment.com

價錢：$499/件

註：表面帶有膠漿印刷或特殊塗層，或物料含彈力纖維成分的衣服、羽絨服及皮衣等，均不適合回收再造