水熱分離混紡衣物 「垃圾」重生物盡其用

環保團體不斷推動舊衣回收，究竟如何將舊衣循環再造？是否真的能將垃圾「重生」，為保護環境出一分力？

提起環保衣物，你可能會想到戶外服裝品牌The North Face和Patagonia，推出用膠樽升級再造（upcycle）而成的保暖衣物，以及UNIQLO以舊羽絨製成的環保再生羽絨。然而這類環保產品不算普及。市場上，主流依然是一手貨，且以混紡材質為主，其中以棉質加聚酯纖維（PET）佔最大比例，因為這類合成材質有防水、防風、防皺、吸濕、排汗等效能，提升衣物功能。不過，要將混紡物料分拆回收，比起循環再造單一纖維布料相對困難。現有舊衣回收處理技術，主要分成機械（mechanical）、生物（biological）、化學（chemical）3種類別，究竟有何分別？

傳統技術難兼得兩布料

傳統的機械技術，是用機器將舊衣打碎成纖維和紗線，重新製成新的服飾，然而這種技術不能將混合材質分開，只能處理單一纖維布料。生物和化學技術能針對混紡衣物，前者在氣候乾爽和室溫環境下，用酵素將衣物中棉質降解成溶液，維持於固體狀態的聚酯纖維，可再次投入織物生產，降解過程約需1天；而舊式化學技術，利用有機溶劑，將棉或聚酯纖維溶解，以取得其中一種材質，無法兩者兼得；新的化學處理技術，稱「水熱分離系統」或「Green Machine」，只需30分鐘至2小時，有效地將棉與聚酯纖維分隔。

■聚酯纖維變紡紗 棉加工可作紡織或農務

這項化學處理技術——水熱分離系統，由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）研發。根據研究結果顯示，整個過程只需用熱能、水和少於5%天然環保化學劑，與剪細布碎一同放入反應器，加熱至110℃至150℃，釋出的熱力和酸性將棉纖維分解成纖維素粉末（cellulose powder），而聚酯纖維在處理過程中保持完整，最後用過濾器將粉末濾出，分隔兩種物料。

回收後的聚酯纖維，由於分子重量沒有減低，質素媲美原生纖維，能直接用作紡紗，製成新布料。至於由棉分解而成的纖維素粉末，經加工形成紗線，可用作紡織的棉，或提煉成SAP（super absorbent polymer），適用於農業生產的高吸水性聚合物。SAP吸水和保水能力極佳，混合於土壤，能迅速儲存露水或雨水，供農作物慢慢吸收；像棉花需要大量陽光和水分的植物，即使在乾旱缺水的沙漠地區下種植，都能依靠聚合物中的水分穩定生長，提升品質。

生物分解環保化學劑 避免二次污染

至於分離過程中的水和環保化學劑，循環再用比率高達95%，而環保化學劑可被生物分解，不會造成二次環境污染。相比從原材料生產聚酯纖維，每噸需用上67千兆焦耳熱量，但水熱回收處理只需19千兆焦耳，就可得出數量相同的聚酯纖維。

供紡織業使用 達可持續發展

此項技術於2017及2018年分別獲得「香港綠色創新大獎」銀獎和「第46屆日內瓦國際發明展」金獎，HKRITA行政總裁葛儀文（Edwin Keh）表示，「透過與供應鏈上不同伙伴合作，開發一套具工業規模的系統」，目的是令大量混紡物得以回收，供紡織業再次使用以達到可持續發展。

位於大埔的龍達紡織公司環保紗廠，引入了一個小型（工業前規模）水熱反應系統，以作研究評估用途；印尼一家名為PT. Kahatex的紡織生產商，亦於廠內設置工業規模的 Green Machine，將服裝生產過程中的剩布回收再造，每天處理約1.5噸紡織廢料；而瑞典快時尚品牌Monki，近日宣布利用從水熱反應系統中回收的聚酯纖維，推出時裝系列。

從構思、研發、落實運作，以至工業化，水熱反應循環回收系統，前後用了4年時間，在科研角度算是重大突破。雖然很多人仍覺得在香港搞環保是天方夜譚，成本高昂之餘，相比起外國發展多時的環保時裝市場，資源或技術亦較遜色，但今次Green Machine揚威國際，受到海外製衣廠和零售品牌賞識，證明了本土紡織界的科研力量。

文：康詠然

圖：林靄怡

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com