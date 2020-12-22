蜷縮打顫調節體溫 健康毛孩唔使著衫保暖

年老、瘦小較怕冷

毛孩怕冷嗎？在什麼天氣下牠會感到冷呢？香港非牟利獸醫診所醫生林己知表示，只要氣溫低於牠一般感到舒適的溫度，任何動物也會怕冷；而一般貓狗感到舒適的溫度為攝氏20多度。是否感到寒冷，很大程度視乎牠們身上的毛髮多少。愛護動物協會獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍（Dr Jane Gray）舉例說，如毛髮厚重的雪橇犬（Husky）便比起毛髮短小的惠比特犬（Whippet）耐寒。另外，年長、幼小、體型瘦小的貓狗也會較怕冷。

耳、手脚冰冷 按摩助血液循環

毛孩感到寒冷會有什麼表現？林己知指出，當貓狗寒冷時，會把身體蜷起，縮到最小，以減少暴露在外的皮膚面積，防止身體熱力散發。另外，牠們會打顫，以製造熱力給身體；不過要留意貓狗打顫亦可能是疼痛等其他原因，未必是覺得凍。

獸醫（動物針灸）鄺靜霖亦指出，貓狗感到冷的時候，會靠向人或發熱物件，「例如一些貓會坐在電腦上、曬太陽等」；或避開冰冷的地板而坐在梳化、毛氈上。當牠們覺得冷時，耳朵、手脚亦會較冰冷，尤其血液循環較差的老年貓狗，主人要多加留意。林己知又稱，貓狗打噴嚏的話，不一定代表牠們冷壞了，因為「貓狗並不像人一樣會因為天氣冷而感冒」；然而，低溫有可能引發其他疾病或令本身已有的一些病情惡化，例如心臟病、氣管毛病、關節炎等。因此，冬天來臨時，主人可以為家中的毛孩採取一些保暖措施。

暖爐勿長開 小心愛寵過熱脫水

保暖工夫從家居做起。鄺靜霖指出，最簡單的可在貓狗的窩中加添毛巾或被鋪，讓牠們用來包着自己的身體；較瘦弱的貓狗也可考慮使用暖墊、暖包、暖水袋等，但需隔着一層毛巾，以防過熱；較年老的貓狗可能出現大小便失禁，在此情况下需立刻更換毛巾，或可在毛巾上鋪上尿墊。主人亦可在家中開暖風機或暖爐，但要留意貓狗會否因長時間坐在暖風機前而出現脫水，鄺靜霖建議可在暖爐附近放一盆水，隔一段時間關掉暖爐，給牠們喝一點水。林己知亦指出，使用發熱設備時「最緊要有得揀」，要提供足夠的走動空間給貓狗來取暖或離開，以防牠們被困在過熱或過於悶焗的空間，或與發熱物品接觸過久；如果貓狗在發熱物品上久坐不動，主人也需留神牠們有否出現慢性燙傷。另外，使用插電的電器時，要留意觸電的危險。

減洗澡次數 添糧無助保暖

鄺靜霖提到，冬天時如果動物活動量下降，可減少洗澡次數，例如1至2個月洗一次，盡量在早上、有太陽的時候洗澡，洗澡後要立刻為牠們吹乾毛髮，減少着涼的風險。她亦提到，毋須在冬天特意為毛孩補充蛋白質、維他命等，糧食可以不特別添加分量，或最多增添日常分量的四分之一左右，因為添糧對貓狗的保暖無甚助益，更有可能引致過胖。

若發現毛孩冷得全身僵凍時，主人可為牠們稍作按摩，幫助血液循環，亦可預防關節炎。鄺靜霖指出，可以幫牠們伸展手腳，由爪部一直按壓、揉搓至背部，令牠們感到舒適。

陽光下放狗 保持運動量

對狗狗來說，每天外出散步是指定動作，但冬天冷風陣陣，很多主人因怕愛寵着涼，而減少帶牠們外出。鄺靜霖和林己知均不建議減少放狗次數，認為狗需維持一定運動量，以保持健康；一些狗也可能要到戶外才願意大小便。鄺靜霖建議，盡量在有陽光的日間放狗，和暖之餘又可安心讓牠們運動。

穿鞋影響走路觸感

至於氣溫下降，究竟應否讓毛孩穿衣，各獸醫說法則有稍微出入。鄺靜霖和林己知均稱，對較瘦弱或年老的狗隻，牠們在冬天明顯表露出冷意、「打曬冷顫」時，可以選擇為牠們增添衣服。鄺靜霖補充，若是長毛狗品種，每天需為牠們脫一次衣服並梳毛，防止毛髮起毛球或得皮膚病。如果狗本身有皮膚病，也要為牠們每天更衣。至於帽、鞋等，則非必要，因穿鞋子會影響牠們走路的觸感。而貓兒則普遍討厭穿衣，主人亦不要勉强。

桂珍則不建議主人為貓狗穿上衣服，因為貓狗本來就有足夠毛髮保護，穿衣反而可能會影響牠們調節體溫的能力；穿著衣物亦會影響牠們的活動能力，令牠們不適，更有可能引起意外及不同疾病。她亦提醒，不應隨便把寵物「擬人化」（anthropomorphism）對待，把人類適用的行為或標準套到牠們身上。雖然每個主人均對家中的毛孩帶有無限憐惜愛意，但作出保暖措施前應三思，小心因愛生禍。

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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