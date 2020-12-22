聖誕禮物對號入座 疫境送歡樂

■送給追新科技型人

˙貼「心」手表 「透」視行山資訊

Casio G-SHOCK一向支持者眾，無論外形及功能都能滿足不少追求潮流的男女。最新GBD-H1000-7A9罕有以透明表殼設計，構造獨特漂亮，男女通殺。功能方面，表底的光學傳感器可測量心率，又搭載高度/氣壓、方位、溫度與加速度（計步）傳感器。手表可顯示心肺功能指數，同時可利用智能手機上的G-SHOCK MOVE App連接，管理測量數據的紀錄。另備有GPS功能，方便行山人士清楚身在何方。

售價：$3680

查詢：Casio（2511 4922）

˙藍牙喇叭仔聲大夾靚

喜歡在家聽歌，一個型格、靚聲的喇叭仔絕不可少。英國音響品牌Marshall早前推出的輕巧便攜式藍牙無線喇叭Emberton，可傳遞其標誌性、響亮豐富的音色。新機設計經典，黑色金屬網格，搭配金色Marshall logo，相當classic。Emberton採用獨有的多向聲音傳遞技術True Stereophonic，為用家帶來全方位360度聲音，身處任何角落都可享受其靚音質；加上IPX7防水技術，以及20小時播放時間，就算戶外使用都非常合適。

售價：$1299

查詢：LOG-ON（2265 8868）

■送給貪靚一族

˙佳節瞬間變「髮」

想輕易塑造不同髮型，迎接聖誕佳節，Philips StyleCare Prestige美髮造型套裝亦是不錯選項。內裏包括自動捲髮器及加熱直髮梳兩款造型產品，操作簡單，容易上手，而且效果持久。品牌聲稱利用加熱直髮梳一梳即直；而自動捲髮器簡化一般手動捲髮程序，一鍵自動捲髮，毋須任何技巧都可以弄出維持一整天的造型。瞬間變直髮或鬈髮無難度，輕鬆塑造百變髮型。

售價：$1698

查詢：Philips（2619 9663）

˙人氣風筒換銀銅「新衣」迎佳節

Dyson Supersonic風筒及Airwrap造型器是不少愛美族夢寐以求的美髮產品，最近推出銀銅色節日特別版，新設計以秋冬常用的金屬銅色元素，加上銅銀線圈的設計，為風筒及造型器帶來不一樣的時尚感覺。

銀銅色節日特別版配專用旅行袋及禮盒

Supersonic風筒售價：$3680

Airwrap造型器售價：$4480

查詢：Dyson（2926 2300）

˙隨時隨地美顏

OSIM最新uGlow美容產品系列，包括聲波潔面器、美顏離子導入機、亮眼筆、美顏保濕機，所有產品設計輕便，亦備有USB充電功能，方便隨身攜帶，送給愛美一族非常適合！（圖e）

查詢：OSIM（2342 8510）

■送給至潮青年人

˙上網課「長氣」拍檔

為了抗疫，學生哥不能回校，只好轉為留家上網課，對於自由慣的大學生，尤其懨悶。如果有一台型格又性能超卓的notebook，上堂都開心一點。Apple今年推出配置M1自家處理器的MacBook Air，無論外形及性價比都「無得輸」。新機推出後已有不少測試報告指其性能媲美很多頂級電腦，無論工作、打機、剪片都完全沒難度；加上續航力長達18小時，用足一天也毋須充電。如用大學生優惠，售價只需6999元起，可說抵玩。

教育店售價：$6999起

查詢：Apple（800 908 988）

˙自創精靈手機殼

以多姿多采個人化作賣點的CASETiFY手機殼品牌，最近再與Pokémon合作，推出全新iPhone 12機殼系列，首次把於伽勒爾地區發現的角色（出現於Pokémon電子遊戲的劍和盾版本中）帶進CASETiFY的個人化平台，買家可以選擇不同物料、款式，化身成敲音猴（Grookey）、炎兔兒（Scorbunny）、淚眼蜥（Sobble）、來電汪（Yamper）、莫魯貝可（Morpeko）等多個全新角色，再加入名稱和字母組合，炮製獨一無二的手機殼。

售價：50美元（約390港元）起

查詢：CASETiFY（2610 1060）

■送給家中廚神

˙4合1神器 10分鐘煮豐富早餐

健康的一天，早餐尤其重要，Miyamoto 4合1多功能早餐機，將日常中最主要的廚具功能集於一身，可以簡易快捷準備一頓豐富的早餐。機身包括一個1.2升深鍋、一個8L加大容量的焗爐、直徑15cm煎鍋，以及小工具如蛋架、烤盤和烤網等，在煮公仔麵的同時亦可以焗麵包和煎蛋，省時方便，不用10分鐘便可以完成一份早餐。

售價：$499

查詢：冠恒（3898 4910）

■送給健康大使

˙抵玩手環監測睡眠

對於Android用家，Fitbit Inspire 2相信是不錯的智能手環選擇，內置20種以上運動模式，可以即時統計資料或透過SmartTrack自動識別並記錄活動內容。而且它亦有睡眠監測功能，可以根據心率算出睡眠分數，有助改善睡眠品質。Fitbit Inspire 2電池續航力長達10天，整個星期長戴都沒有問題。

售價：$880

查詢：www.fitbit.com

˙聰明牙刷提示力度

護齒是每個人畢生重任，當然要有一支好的電動牙刷幫手。Oral-B新一代「磁動」牙刷Oral-B iO，外形夠型格外，內設不同的iO程式，以3段精準壓力感應燈提示用家使用適合的力度刷牙，例如白燈未夠力，綠燈力度剛剛好，紅燈提你減輕力度。還有2分鐘刷牙計時及電量顯示，絕對是護齒小助手。

售價：$2999

查詢：www.oralb.com.hk

文：JJ

編輯：梁小玲

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