退休總裁 影相開live分享穿搭 變「型」下半場 扮靚無包袱

「不要辜負時間這份禮物」

點入Deborah的IG（@modern.wooman），是一幅幅經過悉心穿搭的造型照。甫士多多的她，一時戴着墨鏡裝酷，一時穿上粉色裙子開懷大笑，一時換上黑色西裝英姿凜凜。形象百變，難以聯想到她已67歲；但閱讀她親手寫的博客，又能讀出靈魂裏的成熟。作為前總裁，她在博客中奉勸打工仔「離敵人近一點才能更了解他」；作為女人，她說「18歲的青春容顏由上天賜予；60歲後的美是優雅得體，由自己全權負責」；她又讚歎年老是「智慧光芒真正綻放的時候」，鼓勵同齡人「不要辜負時間這份禮物，是時候做真正的自己」。

盼赴英國進修 圓時裝夢

為了求「真」，Deborah任由白髮生長，再修剪為後腦勺剷青的bob頭；面對化妝師，她謝絕濃妝和假眼睫毛，「我要保留原有面貌」。骨子裏的她，貪靚又貪玩，數年前準備退休，工作量減少，她將生活安排得非常精彩，先在倫敦學習英國王室餐桌禮儀，又飛到泰國學煮泰國菜。要不是疫情所限，她還打算飛到英國Central Saint Martins藝術與設計學院修讀短期時裝課程，完成她人生上半場未圓的時裝夢。

早年求學，她本想修讀時裝、電影等創意學科，無奈受到反對，只好選讀看來較正路的社會學。畢業後，曾在加拿大與好友經營時裝店，親身到日本入貨，結果血本無歸。心灰意冷下，她回港重新開始，在一間跨國企業從小職員做起。談到往日工作，她長嘆一聲：「經常朝8晚11，已經唔識講點辛苦。一個月只有5天在香港，全球國家都要去，jetlag到不知自己在哪兒。」作為公司唯一華人，她深明這身分是她的優勢，無論工作多辛苦，她都依舊拼搏、倔強不服輸。她在博客寫過幾件深刻往事，一次她在演講後被大老闆痛罵像個「白癡」，她不甘心，反覆排練演講技巧，後來成為指定主持人；又試過在下屬面前被外籍上司訓斥，事後她立即致電對方，直指做法會影響她對同事的領導力，二人不打不相識，反而成為職場上的莫逆之交。

披荊斬棘，登上職業高峰，今年9月退休時卻遇上新冠疫情，生活幾乎停頓下來，如何適應？Deborah坦言起初不太適應，但全情投入社交媒體後，反而樂此不疲，「有個藉口畀我買衫、整頭髮，保持前衛的模樣」。

「幾十蚊一件衫，我都識揀！」

卸下行政人員套裝，言行和打扮不再受束縛，她發現可以活得比年輕時更精彩，又坦言打扮不一定要大花金錢，名牌不一定好，選衣貴乎適合自己，穿得舒服，她自信地說：「平有平著，貴有貴著，渣甸坊幾十蚊一件衫，我都識揀！」

◆Deborah Woo

前跨國公司總裁，67歲退休後創立網站modernwooman.com，以文字和相片分享人生感悟。

■三人談：繽fun衣著 換個心情

梁萬福醫生，工作天總是素色恤衫、西褲、皮鞋上陣，放假時會換上T恤和牛仔褲；馬傑偉穿衣只求整齊，衣櫃只有黑、灰、藍三色，笑言自己退休前後，出席國際會議、講課或去街市買餸，打扮如一。

一位醫生，一位學者，兩位男士日常衣著四平八穩。請Deborah發揮創意小宇宙，為二人設計新造型，3人用行動證明，不論男女、不計年齡，都可以打扮得醒目又有型。

◆馬：馬傑偉

◆梁：梁萬福

◆D：Deborah

黑灰藍穩陣，但不好玩

馬：好難得有人花心機幫我襯衫。粉紅色，是我完全不敢選的顏色，起初看見有點抗拒，但穿上身後覺得幾舒服，心情不同了。退了休有個好處，大家沒什麼框框，鍾意點就點。

梁：這就像將過了50年的人生改變一下形象，迎接新生活，你選顏色有什麼心得？

D：我知道黑灰藍一定穩陣，一定錯不了，但不好玩，所以選了你們日常未必會接觸的粉色和橙色，讓你們作新嘗試。色彩繽紛的衣服不止令自己開心，人家見到你眼前一亮，會笑，會開心，無形中會影響你自己。

馬：都幾得意，因為上了年紀會偏向保守，半生人習慣了那衣著打扮，就一直這樣穿。

D：很多長者限制自己衣著，但我想問，出自何經何典，說五六十歲人應如此？沒有嘛。那麼，可以發揮想像力，改變一下，讓人耳目一新？人們常覺得退休好悶，我們就是要推翻這想法，退休其實不悶，可以好fun、好陽光、好開心，沒有框框，也不怕別人在背後指點。

梁：好多人打扮都要在comfort zone。怕穿了什麼，被說是妖怪一隻。

D：你自己不覺得是妖怪，就沒人覺得你是妖怪，視乎你願不願意改變心態。

不要將自己變成一隻鸚鵡

梁：因為工作了很久，衣著好多時習慣了往日的風格。

D：以前上班是CEO、是教授，穿得太反常的確會令人覺得好怪；現在既然退下來，就是玩的時候，可以掉走以前的包袱！

馬：但有些品味和技巧要學，有些人會穿到亂龍。你剛才說袖子怎樣翻出來，顏色配不配，我們這年紀也可學一下。

D：女人有項戒條，有些人愈老穿得愈花，以為這樣看來年輕，但你不要將自己變成一隻鸚鵡。男人最重要乾淨、清爽，衛衣和波鞋也可以很好看。不需要特別去學，多逛街便可以，看看時裝店如何配襯衣服顏色，不用買得貴，我這次為兩位選購的服飾，不少是Uniqlo、Zara等。

馬：其實我試過改變，兩年前女兒叫我試穿橙色，嘩！一著上身就好驚，馬上脫掉，不慣。但今次襯了不同顏色，感覺舒服，不是我以前用灰色恤衫配橙色外套。以後我會試試，一年內如果我見到你，看我能否撞出不同顏色。

D：這就是我的願望！撞錯了不要緊，不會有人笑的，去到一個層次，你就不想再穿黑灰藍。

場地提供：08 Studio

髮型：Le Tiff

化妝：林沚錞@ASA MAKEUP

文：宋霖鈴

統籌：鄭寶華、溫兆明

編輯：王翠麗

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■有片睇

想知Deborah如何為梁萬福、馬傑偉變身？

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