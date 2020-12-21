醫言有理：新冠疫苗 傳統vs.新型

傳統疫苗利用「減毒活病毒」（live attenuated virus）技術，證實有效，並已廣泛用作生產各種不同的疫苗。製造疫苗前，必須先培養大量的病毒，然後「減毒」（attenuation），令疫苗不會致病。另一種製造疫苗的傳統方法是利用已死的「滅活病毒」（inactivated virus），透過加熱或化學處理殺死病毒。中國「科興」（Sinovac）所生產的「新冠病毒疫苗」（Covid-19 vaccine），正是採用此種技術。

利用上述兩種傳統方法開發疫苗，一般需要時間；目前新冠病毒全球大流行，大家急需疫苗控制疫情。新技術平台利用新方法可更快生產「新冠病毒疫苗」，這包括「信使核糖核酸疫苗」（mRNA疫苗）及「腺病毒載體疫苗」（adenovirus vector vaccine）。它們誘發自身細胞，製造屬於「新冠病毒」的「棘突蛋白」（spike protein），令免疫系統產生對付新冠病毒的免疫力。新冠病毒利用「棘突蛋白」，透過連結人類細胞表面的「ACE2受體」進入細胞，然後複製更多病毒，再感染其他細胞。疫苗令免疫系統產生對付「棘突蛋白」的「抗體」（antibody），令「棘突蛋白」喪失功能，從而控制病毒感染。

「新型」仿製病毒結構 誘發免疫力

新型疫苗並非直接注入病毒的「棘突蛋白」，mRNA疫苗乃注射可製造「棘突蛋白」的mRNA；而「腺病毒載體疫苗」則注入「棘突蛋白」DNA，DNA進入人體細胞，即主導細胞生產可製造「棘突蛋白」的mRNA。「mRNA疫苗」直接使用mRNA，而「腺病毒載體疫苗」則使用DNA。Moderna及輝瑞／BioNtech／復星的疫苗屬前者，阿斯利康（AstraZeneca）／牛津大學的疫苗則屬後者。它們同樣利用人體細胞製造「棘突蛋白」，誘發抗新冠病毒的免疫力。這過程仿製病毒的蛋白結構，同時亦模仿其感染過程。

必須留意所有「新冠病毒疫苗」皆屬新產品，雖然初期臨牀研究顯示成效理想，長遠效用仍屬未知之數；注射後即時副作用似乎並不顯著，但仍需繼續觀察會否誘發某些較罕見的副作用。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）