簡易運動：手畫圈拉橡筋 強化肩肌

治療肩袖肌群夾擊綜合症，過去會為患者施行肩峰下減壓術（subacromial decompression），將肩峰骨突出部分磨走，減少軟組織受壓。不過，近年研究發現，肩峰骨形狀不會增加肌腱發炎風險。2018年刊於《刺血針》的研究發現，肩峰下減壓術與對照組相比，前者肩部疼痛和功能得到較大改善，但並不是臨牀上重要的差異。

嚴重可注射藥物消炎

註冊物理治療師歐陽健表示，情况嚴重者要透過注射藥物來消炎，例如皮質類固醇或高濃度血小板血漿注射（platelet rich plasma（PRP）injection）等。假如病情輕微、穩定，可透過運動強化肩膊肌肉來改善問題。當然，大家亦可以做這些運動，加強肩膊關節穩定，減低傷患風險。

肩胛肌肉穩定運動

做法：

1.手臂伸直向側打開（初時可不用水樽）

2. 慢慢畫圓圈（由細至大、大至細的圓圈）

3. 逆時針、順時針各畫3個圈

注意：水樽裝500毫升水，以增加難度

下斜方肌強化運動

做法：

1. 2人面對面站立

2. 雙手拉着橡筋帶

3.鍛煉者把橡筋帶拉近身體，夾緊肩胛骨

4. 12下為1組，共3組

注意：可將橡筋帶綁在門柄／穩固的地方

旋轉肌（外旋）強化運動

動作1

做法：

1.雙手握橡筋帶兩端，手肘彎曲90度

2. 傷患一邊，前臂向外張開；另一隻手保持不動

3. 12至15下為1組，共3組

注意：可夾着毛巾，確保手臂貼緊身體

動作2

做法：

1. 側躺，傷肩朝上

2. 手握水樽，前臂向外張開

3. 12下為1組，共3組

注意：

．手臂貼緊身體

．以啞鈴／負重物件代替水樽

．可將重量慢慢增加，以提高難度

示範：蘇雅賢、歐陽健（註冊物理治療師）

■有片睇

運動改善肩袖肌群夾擊綜合症bit.ly/3afjSLf