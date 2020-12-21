無科學根據 違均衡飲食原則 盲跟血型減肥唔夠「營」

血型飲食法，是否有科學根據？又能否有效減肥？

血型飲食法由美國自然療法師 Peter J. D'Adamo 於1996年提出，認為血型影響不同食物的吸收程度。香港中文大學營養研究中心註冊營養師陳可兒表示，其原理是指含蛋白質的食物，如豆類、海鮮等，有一種凝集素（lectins），會影響血液和消化道內壁；而特定血型會影響食物中凝集素的凝集反應及分解作用，當食物中凝集素與自身血液抗原（antigen）不相容，蛋白質不易被分解，或令血管堵塞，導致心臟病、癌症等，亦影響新陳代謝。

醫學上無「對血型不相容食物」

不過，陳可兒指出，血型飲食法沒有科學根據，因不少研究已證實，血型與食物蛋白質不會有凝集作用；而人類最遠古的血型是A型血，非減肥法中提到的O型血。她引述美國臨牀營養學雜誌（The American Journal of Clinical Nutrition）2013年一項文獻回顧 Blood type diets lack supporting evidence: a systematic review 指出，暫未有證據證實血型飲食法對健康有好處；估計這類飲食法有減肥效果的原因是提倡「多菜少肉」，與食物金字塔中低糖、低飽和脂肪建議類似；加上用家為了減重，有意識控制飲食，令體重下降。

血液學專科醫生馬紹鈞稱，凝集素是蛋白質的一種，會黏附在澱粉質或糖上，在實驗室中有實際醫學用途，常用作配血，以分析較不常見的血型。他們會以凝集素為試劑，測試紅血球中特定抗原遇到凝集素會否有凝集反應；如紅血球凝固，則反映血液有該抗原表達。他續稱，血型飲食法中聲稱的凝集反應理論上有科學根據，惟現時未見有證據證明有凝集反應會影響營養吸收。馬強調，醫學上沒有「對某種血型不相容的食物」的說法，形容這類飲食法是「用少少（科學）理據，推理出好多資料……加了很多自己想法，有無窮想像力」，有欠科學化。

O型血戒奶製品 小心骨質疏鬆

陳可兒提醒，長期按血型飲食法進食，會影響攝取食物的多元化，「有一整個food group（食物群）不可以食，又沒有代替品，容易有營養不良的風險」。以O型血飲食法為例，要避吃奶製品。陳可兒指出，25至30歲是人體「儲鈣」高峰期，需要透過吃奶製品等含豐富鈣質的食物吸收鈣質，達到巔峰骨量（peak bone mass），「要好似銀行儲錢一樣，儲多點鈣質應付更年期將會流失的鈣質」；若長期用O型血飲食法減重，戒吃奶製品，將來或會因鈣質不足有骨質疏鬆。而A型血飲食法中建議不吃紅肉，惟紅肉有豐富鐵質及鋅（zinc），對減低患貧血風險、增強免疫力等尤其重要，不建議戒掉。

按血型飲食法減重是不好的方法，因當中未有標明實際飲食分量，「只概括地建議應吃什麼，戒什麼」，不但違反均衡飲食原則，亦限制日常飲食選擇，未可按個人口味有調整。她續稱，控制體重是一場長期抗爭，不應因有名人推薦而盲目跟從，應思考方法是否有科學根據，不然只會「減得快，反彈得更快」。

消化系統敏感與血型無關

血型飲食法同時提出，某類血型的人消化系統較敏感。但馬紹鈞指出，消化系統敏感與否，與血型及凝集素無關，如一些人有乳糖不耐症（lactose intolerance）而未能飲用奶製品，是因為缺乏負責消化乳糖的酵素乳糖酶，無法正常分解乳糖，才會引起腹部不適，而非受凝集素影響。

除了用血型決定飲食，坊間更有指不同血型的人適合的運動種類有分別，如A型血不適合長時間運動，應做高強度間歇式訓練（HIIT）；而O型血則適合做45分鐘或以上的帶氧運動等。馬紹鈞表示，「完全理解不到運動與血型的關係」。陳可兒亦指出，運動選擇最重要是考慮自身興趣及身體狀况，所謂按血型做運動並沒有科學根據，無論任何血型，應每星期做最少150分鐘中等強度運動。

文：姚穎彤

編輯：梁小玲