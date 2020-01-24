吾生有杏：院長醫生周記（129）：疫苗不能預防的問題

過去大半年我們都過着非常謹慎的日子，經常清潔雙手、消毒家具、小心飲食。無可否認，注重個人衛生可以大大減低染上新冠病毒及流感的風險，但是絕對清潔的環境對於我們的健康，尤其是兒童成長也可能帶來新的問題。

醫學研究指出，環境衛生及飲食習慣直接影響嬰兒的腸道微生態，而很多兒童健康問題例如濕疹、哮喘、肥胖、自閉症、一型糖尿病、克隆氏症等，都與腸道微生態息息相關。有趣的現象就是這些問題往往發生於「非常注重衛生」的家庭。上一代環境衛生欠佳，我們經常以「大菌食細菌」為藉口，掩飾不衛生的飲食習慣。近年研究指出，上一代兒童雖然衛生環境差，但他們卻因此形成了更全面的腸道菌群（microbiome with good diversity），令免疫系統變得更成熟，從而減少以上疾病發生的風險。研究也發現，自小經常服用抗生素的兒童會增加患上肥胖、濕疹及其他免疫系統疾病的風險，因為抗生素會減低腸道菌種的多元化，再次引證腸道菌群對健康的重要。

環境「太衛生」 反招「富貴病」

兒童的飲食習慣也與腸道菌群息息相關，現今很多食品加了大量的乳化劑（emulsifier），例如雪糕、鮮奶、沙律醬等等，目的令食品的色香味更吸引，但研究指出這些乳化劑令腸道微生態失衡（dysbiosis），引致腸道發炎及免疫力下降，增加了很多慢性疾病的風險。

生活質素及環境改善，表面上減少了某些疾病，例如營養不良、瘟疫等，但取而代之的卻是愈來愈多的「富貴病」。在全球新冠病毒的威脅下，我們變得更注重個人衛生，可是長期生活於非常衛生的環境下，我們便失去了「大菌食細菌」的機會，維持我們健康的多元化腸道菌群便因此受到削弱，人類有可能要承擔長遠的後遺症。

在未來的日子，我們更需要保護及改善腸道菌群去預防及醫治疾病。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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