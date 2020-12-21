限聚令下火雞out 雞、鴿、鵪鶉 爭做健美主角

限聚令之下，一家幾口要吃掉一隻重8至10磅的火雞，分量未免太多。想歡度聖誕，可以改吃燒雞、焗鵪鶉或烤乳鴿，分量剛剛好。

火雞是聖誕大餐的主角，被視為低脂健康肉類；加上常以烤焗處理，過程中可釋出部分脂肪，相對炒、炸等烹調方式用油量較小、熱量較低。但仁安醫院註冊營養師方敏琪提醒，吃火雞時不少人會利用烤焗剩下的雞油煮食，又或將吃剩的火雞肉，加入忌廉、全脂芝士及蔬菜等翻煮成燉菜，這些煮法會令人吸收較多熱量。

乳鴿脂肪、熱量、膽固醇最高

比較火雞、雞、鵪鶉及乳鴿4款家禽肉（見表），乳鴿的脂肪、熱量、膽固醇及飽和脂肪含量最高；雞肉與鵪鶉肉的熱量、脂肪及膽固醇含量相差不大。在礦物質方面，鵪鶉肉及乳鴿肉相對含較多鐵質，因此肉色較深。方敏琪指，鵪鶉及火雞常以自然方式飼養，一般不會用抗生素或經加工的飼料，故鵪鶉及火雞含更多蛋白質和礦物質如磷、鉀等；自然飼養亦令鵪鶉及火雞有較高活動水平，因此有較多脂肪含量低的瘦肉。她補充，肉類和魚類中的蛋白質屬優質蛋白質，含有人體必需氨基酸。根據食物安全中心建議，蛋白質有助修復身體組織，每日攝取量應為每天所需能量的10%至15%。

BB雞多激素？慎選可靠供應商

不過有傳「BB雞有較多激素」，吃這些體型較小的春雞，會否擔心激素問題？方敏琪指，激素分為天然和人造兩種，己烯雌酚及己烷雌酚屬二苯乙烯類激素，本港家禽業曾用己烷雌酚這種人造雌激素，惟在1987年國際癌症研究機構將己烯雌酚列為令人類患癌的物質後，現時香港、內地、歐盟等地已禁止對家禽使用。在香港，己烯雌酚、己烷雌酚均屬違禁化學物／物質，在家禽及家禽產品中使用屬違法；只要選擇可靠供應商，毋須太擔心家禽激素問題。

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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