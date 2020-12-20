讀食時光：冬至家鄉菜 廣東鹹湯丸

廣東無餡鹹湯丸

冬至吃湯丸，不是新鮮事。香港人吃甜湯丸的多，吃鹹湯丸的少。鹹湯丸以用軟糯的粉糰包着肉餡的口味，最廣為人識，像顆有嚼勁的餃子，有些人喚它做「客家鹹湯丸」、「家鄉鹹湯丸」。客家口味的鹹湯丸是不是一定有肉餡呢，我不清楚；但很多位於廣東的「鄉下」所煮出來的，應為無餡湯丸。

廣東口味的鹹湯丸，通常指來自四邑或五邑的。四邑就是新會、台山（新寧）、開平和恩平；加上鶴山就是五邑。我的第一碗廣東鹹湯丸，是新會親友某年冬至來港時，與媽咪在伯父的廚房做出來的。由於親友人數很多，大家都幫忙搓湯丸，所以那鍋放了過量湯丸的湯汁變得很糊，有點像肉羹。

家鄉只是普通村落，鹹湯丸的用料很便宜，最貴重的已是乾冬菇。原本會用到臘肉；但我不大喜歡，所以略去了。如要精緻些，可以放瑤柱、金華火腿、雞絲、鮮蝦、蟹肉；甚至用骨頭來熬湯底。有些舊食譜會在糯米粉糰內放臘腸粒、臘肉粒。

至於「湯圓」、「湯丸」哪個寫法正確？如依東漢許慎《說文解字》所言，「丸」即「圜」，而「圜」同「圓」，似乎「圓」、「丸」相通，皆指圓形，無所謂對錯。香港舊報紙則多見「湯丸」。如買到剛出廠的優質糯米粉來做湯丸，米香充足，可不調味；否則通常帶苦，還是在搓湯丸前撒些糖、鹽為宜。湯丸不要搓得太大顆，才容易熟透。想要偷懶時，我會用韓國年糕來代替糯米粉湯丸。

大白菜家族

配菜是白蘿蔔和旺菜，是冬天要多吃的菜。除旺菜外，黃芽白（紹菜）、娃娃菜等也可以，總之都是大白菜家族成員。修長的黃芽白水分較少，比較耐放，適合過冬之用；我則挑了短小圓胖的旺菜，因它比較甜。

香港作家王良和寫過一首叫〈黃芽白肉丸蛋片湯〉的現代詩，談的不是冬至，而是年三十。他用黃芽白煮的也不是鹹湯丸，而是加入手工肉丸、煎蛋片的滾湯：

怎樣把蛋漿在熱鍋上煎成厚薄均勻的蛋餅呢？

團年飯的手藝一代一代承傳

蛋殼在湯碗邊「咯」一聲撞開了裂口

你聽到小雞吱吱的叫聲嗎？

［……］

電飯鍋的手掣「得」的一聲彈起（快高長大）

溫熱的輕煙，心裏有白米的軟香

誰人拿着筷子輕輕攪動湯裏的黃芽白？

——王良和〈黃芽白肉丸蛋片湯〉（節錄）

王老師喜歡親自買食材，又懂得用豬肉來搓肉丸，應是下廚高手了。煎湯蔬菜的話，我亦覺大白菜最為美味，其次是椰菜。大白菜配牛肉、雞肉、豬肉或魚肉都好吃；如不用肉類，可以再添些大豆芽，就是非常鮮甜的素清湯。

我只為了自己貪吃鹹湯丸的口腹之欲去做冬至菜，熱情自然遠不能及王老師為家人張羅團年飯了；家裏也沒有等着快高長大的人。幸好兩個人搓出來的湯丸不多，湯汁濃稠剛好。祝願各位有個平靜溫暖的冬至。

■廣東鹹湯丸（4碗份）

【材 料】

˙鯪魚肉……約200克

˙白蘿蔔……約200克

˙旺菜……約200克

˙乾冬菇……4朵

˙臘腸……1條

˙蝦米……約10克

˙芫荽……兩束

˙糯米粉……150克

˙暖開水……150毫升

˙白糖、幼鹽……適量

˙白胡椒粉、麻油……適量

【做 法】

1. 冬菇冲洗，浸發至軟。

2.鯪魚肉以糖、鹽、胡椒粉、麻油調味後，壓成餅狀，煎至結實、兩面金黃。

3. 白蘿蔔洗淨、去皮，切條。

4. 旺菜、芫荽洗淨，切段。

5.冬菇切片，臘腸切絲。

6.鯪魚肉餅切片。蝦米冲洗。

7.冬菇、臘腸、蝦米、鯪魚肉、白蘿蔔、旺菜順序下鍋爆炒。

8.清水下鍋覆蓋食材，沸騰後轉小火，煮至食材全熟。

9.糯米粉以糖、鹽各半茶匙調味。暖開水不必完全用光，分4次拌入糯米粉，直至粉糰柔軟如耳珠即可。

10.粉糰分成兩半，各搓成長條、分切小份，搓圓為湯丸約25顆。

11.湯丸下鍋，煮至浮起，泡數分鐘後調味，熄火。

12.加入芫荽後上桌。

■作者簡介：香港恒生大學中文系助理教授。終日流連中外飲食書寫，追憶文字食光。著有《食字餐桌》等。

臉書專頁：食字餐桌。

文、圖˙ 鄒芷茵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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