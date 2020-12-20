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movie chic movie style：《熱血合唱團》：熱唱有餘，熱血不足

【明報專訊】2020年尾檔期，本來是劉德華陪你過聖誕，兩部戲排住隊上，《熱血合唱團》只上了幾天，戲院便因疫情關閉，《拆彈專家2》還未知能否如期在平安夜上映。

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