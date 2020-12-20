副刊

星期日生活

在大學教植物學：異國之夢

【明報專訊】我終於排除萬難，趁有廉航機位，在觀賞紅葉接近尾聲的日子，來到北海道的函館（Hakodate），那是日本幕府末期，最早對西方開國通商的其中一個城市，帶動了明治維新。

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