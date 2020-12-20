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開門讀書：倫敦聖誕

【明報專訊】過幾天就是聖誕節，一個最好足不出戶的聖誕節。鐵路公司早就說了沒有通宵服務，不會（也不應）有節慶的熙來攘往，各自留在家裏、跟家人待在一起，這樣的聖誕節，反而更有外國氣氛。

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