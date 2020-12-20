周日話題：為何一波接一波?

禁不住的人際交往

歸根結柢，疫情沒有完結的主因是新冠病毒實在太過狡猾，傳染性極高，要以社區隔離方法達至「零感染」目標並不容易。人類社會不可能完全禁絕相互往來，只要有人和人交往，傳染性高的新冠病毒便有機可乘，一代一代繼續傳播。就算這星期沒有感染個案，也難保下星期下個月病毒重臨。防控措施所針對的主要是大型活動和社交娛樂，而所謂社交活動只佔市民日常人際交往的一小部分。開派對、去酒吧、聽演唱會等等是社交活動，可以透過場所法規減低接觸病毒機會；其他涉及人際交往的場合還有：上課上班、家居鄰域、日常生活起居等。醫療服務也是傳播病毒的高危場合，安全性可留待專家們推出最嚴謹的感染控制措施。護老院和其他院舍是醫療服務的延伸，住院人士因健康問題亦需要特別關注。

醫療範疇以外的人際交往可以限制下來嗎？上課有危機可以停課，上班不安全可以停工停市，只不過代價大而總不能無限期停止。回到家中安全嗎？有人受到感染不准回家，可行嗎？就算可以，也只限確診之後吧，無症狀的又如何？居所樓下單位住客受到感染，抽氣扇和去水管道也可以將病毒帶到樓上做成感染。到現時為止，因家人感染而令同一居所出現第二代傳播的情况十分普遍，但總算沒有演變為大群組或者大型爆發。每天某些報章公布疫廈名單，表示的是「這裏有感染者」，而並非「此處爆發疫症」。市民日常起居需要乘搭交通工具，理髮、吃飯、購物、健身，不能完全脫離與人交往。香港是一個地少人多又缺乏空間的地方，茶餐廳和快餐店屬於「日常生活起居」的一部分，並非娛樂消閒。顧客用餐只花15至30分鐘，談不上參加什麼社交活動，與歐洲的三四小時一頓晚餐不同。分析從過去二、三、四波的傳播場合，這些日常生活起居場所並非疫症熱點。如果要徹底執行社區隔離政策，除了全面戒嚴外是別無他法。我們承擔得起戒嚴的代價嗎？

源自限聚的「一波波」疫情

社會上的各種人際活動會互相影響，推行限聚措施需要策略性平衡考慮。當禁止甲項活動時，需要思考其對其他乙丙丁活動的影響。如果娛樂活動受到限制，平時短暫停留的地方會因為人數增加而變得高危。「住宿度假（Staycation）」是一個例子：以往離港旅遊的人用新形式在香港的酒店玩樂，如果親朋戚友同時相聚，酒店房間由居所變成社交場合，病毒傳播風險亦大大提高。另一方面，一些運動也因為其他娛樂受限制而變得受歡迎，造就了「跳舞群組」的出現。大部分跳舞活動在室內舉行，與其他舞者和學員在同一環境時間較長，部分場合可能有不熟悉的舞者在一起，防疫意識不一，增加了接觸病毒的危機。有市民埋怨富人無節制娛樂將新冠病毒帶到社區，有專家被訪時更批評部分舞者不願提供接觸人士身分，為追蹤個案增添困難。不過奉勸意見領袖慎言，香港社會已是相當分化，埋怨另一社會階層的人只會增加怨恨，不會減退疫情。這些新群組的出現，其實反映社會上沒有高危人士，只有高危環境。

社區隔離政策有其時間性，要執行等於將會放行，愈嚴厲的禁制將會帶來愈強烈的反彈。這個牛頓定律式的病毒傳播周期，重複又重複在我們眼前出現。今年初香港的第一波和第二波是由外地傳入個案帶動，促使政府通過行政方法和限聚法例控制病毒傳播。疫情在6月受控後，隨後放寬限制後迎來7、8月的第三波；疫情9月受控，而措施放寬後在11月出現第四波。疫情一波接着一波發生，情况和歐洲、日本、韓國等相若，都是和限聚措施有關。換句話說，沒有社交距離限制便不會有波浪式的流行情况。我並不是反對執行限聚措施，而是情况反映新冠疫情一波接一波的必然性。有人認為只要香港的大門能夠做到「滴水不漏」，不容許任何一個感染者踏足，自然阻止了病毒在本地傳播。這個理論是對的，製作模型作為研究課題也十分有趣。不過，病毒測試並非百分百準確，苛刻的入境條例影響社會正常運作，病毒源頭並非單一，嚴謹方案不可能長期執行等等……這些限制都使嚴防輸入無法百分百成功。

第四波和第三波的曲線圖並不一樣，第三波快上快落，第四波每天個案十分平均，但不明源頭的百分比維持三成不變。今天做測試的方式和地點多了，理論上覆蓋率應該比6、7月時的第三波高，漏網之魚應該較少。隨着更多居民在家居鄰域感染病毒，社交娛樂場所感染比重下降，預期更多市民在無明顯接觸史情况下感染病毒。最近有臨牀專家提出嚴重病症的年輕人多了，但從另一角度看：假設實際感染的人數大幅增加，重症年輕人百分比不變，接受檢測和求醫者少，同樣可以解釋這個現象。年輕人覺得自己感染病毒機會低，就算感染，發病兼重症機會更低，不求醫的比率自然高。加上在惡劣的經濟環境下，明知感染而如常生活工作的必然大有人在，高薪的專家和在家工作的公務員可能不易理解這個現象。當官員勸喻市民居家防疫，但疫情在家居出現，減少工作又令收入減少，嚴厲措施自然無法執行。

記得自我防護 忘了公德心

難道我們別無他法，只得硬着頭皮迎戰第五、六、七……波？「零感染」作為終極願景無可厚非，但絕對不是干預目標。全港性的法律和行政指令固然重要，但只能維持整體性的社交距離，不可能減低不同情况下的病毒傳播危機。既然情况會持續一段時間，防控目標需要建基於設立社會新常態，要注意的不只是適當社交距離，還有佩戴口罩，而重點是公德心。人際交往活動種類繁多，不同的病毒傳播環境需要以適應的防禦措施配合。還記得今年1、2月間，香港口罩缺市。專家們無不強調戴口罩的重要性。11月起「跳舞群組」出現，我有點詫異甚少有專家主動建議跳舞時佩戴口罩。 很可惜，仍有不少人以口罩作為防毒面具，自己擔心感染病毒的時候才戴上。戴口罩預防接觸病毒的功效有限，但在同一場「全民」佩戴口罩預防病毒散播的效果肯定不小。兩個人同時佩戴口罩，等於用雙層紙或布物料維持社交距離，在兩三成感染者無症狀的情况有效預防病毒傳播。要口罩發揮應有作用，公德心扮演重要角色，戴口罩是場所的共同需要措施，不因個人喜好而有差別。在娛樂場所，業界對活動環境的認識比官員專家要多，由他們設立的活動場所常規必定最有效，較禁止營業更具持續性。

人際交往是社會不能完全或長時間禁絕的。在疫情嚴峻期間短暫禁制娛樂活動絕對合理，但禁制慣常的生活起居活動並沒有理據支持。到一般食肆用餐是生活起居活動，不是娛樂場所活動，食肆內維持社交距離十分重要，比用發泡膠版隔開座位更衛生，停市並非必要。有些國家如瑞典和加拿大沒有停課，香港的學校在復課期間沒有出現學生感染群組，這些現象至少證明實體上課並非高危活動。由於學生活動形式一般可以預計，適當的社交距離措施和師生全民佩戴口罩是可以保障安全。第四波疫情下，社區長者中心的活動沒有完全停止。這些中心的活動和學生上課相似，絕對有參考價值。不過，復課的政治代價可能太高，沒有人願意承擔責任罷。

說到口罩，傳媒關注的是品質問題。其實除了醫療環境外，一布或一紙阻隔已能發揮不錯的防疫作用。早前政府免費派發同心口罩，我以為專家們會大力推廣，令市民可以安全參與涉及人際交往的活動。由5月到現在，我每次在街上點算也看不見有百分之一的人戴上這個香港口罩。夏天戴上同心口罩確實有點侷促，秋冬戴上相當舒適。設計美觀與否見仁見智。我不太明白為何只大量生產單一款式，減低了它的受歡迎程度。新聞報道外國有口罩加上國旗圖案，更見時裝界設計各式樣口罩配襯衣服，不失為促進持續使用的方法。外科口罩屬於醫療服務，制服隊伍人員執勤佩戴外科口罩實在不倫不類。今年政府兩次派發的同心口罩被冷落十分可惜，更不符合環保原則，最好回收後交給所有議員官員使用。

除了社交距離，在指定環境眾人齊戴口罩是防疫重點，自己有症狀則應該時刻戴上，在家中也是一樣。不少人口罩蓋口不蓋鼻，使戴口罩防疫的意義盡失。當社區爆發感染群組，專家注意抽氣扇和水渠是可以理解，但官員不要忘記提醒市民注意公德心。不少人自我防護意識很高，早晚戴着口罩，但是紙巾口罩用完亂丟，踢門進出公用洗手間，搭電梯用廁紙按樓層鈕後隨手掉到牆角，如廁後快快放下馬桶蓋而不徹底冲水，垃圾沒有包好便扔到屋外……這些都是徹徹實實的「播毒」的行為！不要以為社會缺乏有效防疫方法，此時此刻填補漏洞比等待疫苗還重要。

抗疫不可只靠疫苗

隨着新冠病毒疫苗投產，民間和學者的着眼點轉到「應不應該打？」「有沒有選擇？」這時候，口罩愈來愈少人關心，公德心不在議程上。就算疫苗百分百有效和絕對安全，免疫作用可以維持多久仍是未知之數，要全民接種亦非數星期可以達標。200多年前發明牛痘疫苗，也要到1980年才見證天花絕迹。小兒麻痺症疫苗已面世70年，世衛還未能宣布消滅病毒。人類憑什麼可以這般高傲，以為這支防疫神針可以馬上打退新冠病毒？

文˙李瑞山

美術•胡春煌

編輯•王俊杰

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