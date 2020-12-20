光，間接的光。這邊大廈倒影對面大廈無盡的玻璃窗，互為對方的夕陽，忘記太陽的緯度。街，有特權的掘頭巷，兩旁數十支鐵柱站立着，如魔羯座陣圖般守護着空的空間，「未經許可不准泊車」。路口曾有人做法事，瀝青地一片花白米點。想回頭才看白米數目的玄機，怎知已被馬上清走，悼念也好痕迹也好，什麼也沒發生。唯獨有兩架奔馳私家車549/8808受欄杆的庇護，被默許永久地原址封塵。看不見的人管理着資源，隨意解鎖，把土地劃分。店舖十九室九空，兩支晾衫竹，三盞路燈格外分明，街上荒涼，經濟分佈一覽無遺。

人禍天災互相推卸責任，想愚弄眾生，「17樓和29樓有人中咗」，街坊步出縉景臺後交換情報。公義長存，時辰未到，小小的木星街提醒着我們最起碼要弄清實情，追根究柢，互相提點保護，侍機反擊清理門戶。自助洗衣店旁那倒閉的木星印刷店暗中拉出電線，化成門前的夾公仔機——HAPPY WORLD。是的，隔離下的各人，秋收冬藏吧！待他日見證HAPPY WORLD來臨，絕處逢生互相問好。

文˙嚴瑞芳

圖˙童昭安

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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