扮飛日韓歐洲解旅行癮 聖誕「富士山下」賞雪泡湯

（註：因應防疫措施，場地開放時間及活動內容以官方公布為準；本版模特兒按拍攝需要暫除口罩，另部分相片為商場提供）

懷念日本的溫泉和雪景？白皚皚的雪地與神社燈籠，加上沐浴設備齊全的地道澡堂，不用隨意門，我們立刻可以到達。

飄雪參道打卡 玩轉「錢湯」

「荔湯物語」中逼真的溫泉、下雪場景及室內澡堂，乃D2 Place為幫助大家一解日本「鄉愁」而設的場景。位於天台花園的「雪の泉」，全場鋪滿白茫茫的「白雪」地氈，並放置了多棵聖誕樹和神社參道兩旁必有的燈籠，旁邊還有一個不斷湧出「蒸氣」的仿真溫泉。當然，那些「蒸氣」其實是常溫的煙霧，但已能營造出濃厚的冬日氣氛。而每到飄雪時間，片片仿真雪花飄散空中，記得把握時機踏上雪國階梯，輕鬆拍出如身處雪國的仙氣照片！

日本的溫泉和澡堂總是令旅人難以忘懷，商場特別聯同PowerPlay Arena，於商場二期地下The Garage創作了一個像真度極高的室內澡堂「荔の湯 」，一入門口經過寫有「男湯」及「女湯」的門簾，遊日回憶頓時湧上心頭！裏面更放有大量毛巾、盛着盥洗用品的籃子、矮櫈與水勺，還附有大大小小的小黃鴨伴你入浴！場內設計一絲不苟，包括傳統澡堂牆上可見的富士山或日本名勝繪像、排排坐水龍頭等，非常逼真。而澡堂不能缺少的牛奶樽和小臉盆則化作小遊戲主題，只要成為PowerPlay Arena會員，就可以憑智能會員卡參加，勝出者更可以把各款富士山主題禮品帶回家！

■荔湯物語＠D2 Place

日期：即日至2021年1月3日（逢周一暫停開放）

時間：中午12:00至晚上9:00

飄雪時間：逢周六、日及2020年12月24日至2021年1月3日（12月28日除外）下午3:00至晚上8:30（每節25分鐘）

地點：荔枝角D2 Place二期地下The Garage及一期天台花園

入場方法：須於指定商戶消費，飄雪場次須領取手帶或FAST PASS方可入場。詳情：

www.d2place.com

文：顏燕雯

模特兒：Hitomi

編輯：梁小玲

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