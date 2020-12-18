青山公路 海岸自駕 遠觀近賞3橋美態

（註：因應政府防疫措施，本版介紹景點開放時間以官方公布為準）

●第1站：近距離仰望昂船洲大橋

今次自駕遊從葵芳出發，先到昂船洲大橋觀景點近距離觀看大橋，再經青沙公路到汀九遠眺青馬大橋和汀九橋，再沿青山公路駛到黃金海岸打打卡，中間順道還可按需要加插到深井買燒鵝，全程約33公里。前半段路程途經昂船洲大橋和汀九橋，高角度賞景；後半則在青山公路上傍海而行，寫意自在。

一行人先到毗鄰葵涌8號貨櫃碼頭的昂船洲大橋觀景點，這裏是貨櫃碼頭南路的終點，有別於一般遠觀全貌的觀景點，這位置具體來說，就是昂船洲大橋的橋底，可近距離仰望大橋，觀賞不一樣的橋景。這裏一般車流不算多，駕車前往可稍作停留，又或泊在稍前的停車場，漫步過來安心賞景。

昂船洲大橋是橫跨藍巴勒海峽的斜拉橋，全長1018米，高73.5米，由兩座高290米的混凝土與不鏽鋼橋塔支撐，屬8號幹線的一部分，連接昂船洲和青衣島東南的9號貨櫃碼頭。置身在觀景點可以一覽藍巴勒海峽繁忙的海上交通，碩大的貨櫃輪船和各種駁船在海面穿梭來往或裝卸貨櫃，十分有趣。以大橋和貨輪作背景拍照或攝製縮時影片都是攝友的熱門活動，黃昏後大橋和9號貨櫃碼頭亮燈後則可以拍攝工業風格的夜景，別有一番風味。

●第2站：典雅白樓 遠眺青馬汀九兩橋

離開昂船洲大橋觀景點驅車沿青沙公路上大橋，駕駛約15公里可以抵達位於汀九的機場核心計劃展覽中心。雖然展覽中心因應疫情或會關閉，但中心外仍可同時欣賞青馬大橋和汀九橋兩橋美景，不同天氣或時段前來，景觀都有不同，百看不厭。展覽中心原址為霍米園（Homi Villa），又被稱為白樓。原為香港啤酒廠東主、著名商人律敦治的別墅，建於上世紀30年代，其遊廊、欄杆及支柱等設計典雅，受新古典主義風格影響，2010年被評為三級歷史建築。

別墅自1995年起改作為機場核心計劃展覽中心的一部分，設有香港機場核心計劃的主題展覽，並展示大橋所用的鋼纜等。展覽中心有免費停車場，泊車非常方便，也有洗手間和自動販賣機方便補給。

機場核心計劃展覽中心

地址：汀九青山公路401號（麗都灣與相思灣之間）

查詢：2491 9202

網址：bit.ly/3qRO0lG

●第3站：深井燒鵝飄炭香

離開機場核心計劃展覽中心，沿青山公路深井段駕駛約1.5公里，就可抵達深井。說起深井，大多聯想到嘉頓麵包廠房和燒鵝。嘉頓麵包廠房設有展覽廊和咖啡室，可惜記者走訪當天因疫情而暫停運作。

深井以燒鵝聞名，多家在上世紀中以後開業的老字號，至如今仍是人氣店，例如陳記、裕記，以及記者今次到訪的能記等。店舖多自設停車場，食飯泊車十分方便，不過深井村內道路比較狹窄，繁忙時間車來車往要小心禮讓。

能記飯店早於1962年由現時經營者David的父親創立，舖位早已買下。由於早年法規比較寬鬆，加上鄉郊地區空間比較多，因此可以用炭爐製作燒鵝，David認為這是深井燒鵝的優勢所在，「用炭爐烤製令燒鵝帶有獨特炭香，特別美味。本店現時運作中的炭爐已經使用超過20年，經歷歲月洗禮效果更佳。燃料多年來指定採購新加坡出產的二號坡炭，以印尼和馬來西亞優質木材製作，溫度控制比較理想」。現時大部分食肆在法例規管下，只可用電爐或燃氣爐具，David認為「風味有所不及」。

燒鵝的主角則採用廣東清遠指定鵝場所產的黑鬃鵝，去除毛和內臟、放血之後的光鵝約5斤重為最佳，假日每天可賣出約40隻。區內多家老字號均由潮州人經營，因此除了燒鵝，也常提供潮州打冷菜式，如鹵水鵝肝、鵝腸等。

若因疫情不方便堂食，外賣燒鵝上車吃，又或選擇在回程路經時買幾道招牌菜回家歎也未嘗不可。

能記飯店

地址：深井深康路13號

查詢：2491 0392

註：逢周一休息（假期除外），疫情下營業時間或有改變，宜先致電查詢

●第4站：黃金海岸蝶舞伴夕陽

從深井繼續走青山公路約9公里到達黃金海岸，這裏商場、酒店和泳灘各有賣點，可以結合成半天遊。黃金泳灘是以天然海沙鋪設而成的人造沙灘，和新咖啡灣、舊咖啡灣及加多利灣相連在同一海岸線之上。長長的沙灘景色優美，黃昏時可觀賞日落，旁邊設有海濱長廊，適合散步。但須注意，防疫措施下未必准許進入沙灘。

毗鄰黃金泳灘的黃金海岸酒店，外牆近日經過粉飾，請來芬蘭藝術家Riitta Kuisma繪製兩幅色彩斑斕的壁畫，將當地常見的銅藍鶲、帝王蝶、紅雞蛋花及簕杜鵑等融入壁畫設計中，是打卡的好背景。同時沙灘旁邊揭幕不久的蝶舞香草農莊則是由酒店和鳳園蝴蝶保育區攜手設計，其中設有蜜源植物區、寄主植物區及中草藥植物區，培植了約40款花卉及植物，為超過20品種的蝴蝶提供養分及繁殖之地，散步其中不時會碰上蝴蝶。

在酒店旁的黃金海岸商場，同樣有Riitta Kuisma繪製的壁畫，緊貼遊艇會的海濱長廊是攝影愛好者拍攝日落美景的熱門地，遊艇和平靜海景映襯出金光閃閃的美麗景致，令人迷醉。久違的黃金海岸聖誕市集也計劃在25至27日舉行，當然是否能如期登場，還是得看疫情發展，不過現時已放了不少聖誕裝飾，充滿愉快的節日氣氛。

黃金海岸

地址：青山公路青山灣段1號

酒店查詢：2452 8888

商場查詢：2452 6566

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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