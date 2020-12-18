《全民造星》劇場元素矚目 劇團公演停擺 錄播尋出路？

Wish大受歡迎 劇場表演入屋

《全民造星》是由ViuTV舉辦的大型選秀節目，以塑造香港新一代明星為招徠，今年來到第3屆，主題是「藝人再出道」，今周舉行20強比賽。早前50強的比賽中，有一個表演項目名為Wish，由5人組成一隊表演，而表演內容是5人看到一支射燈打在舞台中間，嘗試躋身到射燈下，他們用形體和唱歌表達該競爭，也象徵他們成為明星的欲望。其中一名表演者，即《全民造星3》的參賽者、演員Buber（麥詠楠）受訪時說，綵排時收到的意見兩極，「譬如花姐（《全民造星》監製黃慧君）是鍾意的，但是有工作人員就說觀眾未必會明，未必會鍾意」。

先設計場景 表演者真情流露

表演最後在觀眾間大受好評，Buber提到，其實她和組員在表演設計方面考慮了很多，「我們5個人去爭這盞燈，那你就會明顯見到，哦，這盞燈一定是有意思的」，漸漸觀眾便會思考「為什麼這個場景燈是粉紅色的，為什麼我的燈是白色的spotlight」等，又例如化妝，「譬如Zeno（顧定軒）面上有鼻貼般打橫一條白色線，Manson（張進翹）就是一條線由額頭去到喉嚨，我就是眼睛上有兩條線，這些都有其象徵意義」。

節目以「真人騷」形式舉行，幕後片段可見導師林二汶及她找來幫手的梁祖堯，綵排時跟參賽者做工作坊，平日較少接觸舞台劇的觀眾未必知道，當中不少是劇場表演的練習方法，譬如先設計一個場景，要求表演者用想像力參與其中，挖掘自己的感受，從而尋找可與觀眾用情感交流的狀態。

演出帶藝術感 觀眾受落

Buber說，項目名字是《約定》，表演歌曲是《給十年後的我》，他們花了整個星期做workshop。該項目在ViuTV的YouTube頻道中累積了超過19萬點擊率。其中一個workshop要他們想像自己在房間，從後面走向鏡子，一條直線就是由出生至今，向前走一步，可以是想起食第一粒朱古力，第一次拍拖、失戀，升大學，第一次演戲等，「每一個人都有心目中的回憶，有些人會在有些位置停很久很久才走一步，那你不會知大家在想什麼，那個workshop，大家都走到崩潰……」後來表演出街，參賽者在台上對着布偶，也就是與10年前的自己對話，以及唱出歌曲《給十年後的我》，成功感染了很多觀眾。

舞台劇演員、《全民造星3》評判之一梁祖堯，也對觀眾的反應喜出望外，回想看Wish的表演時很佩服表演者，「他們選擇用這個比較抽象的方法，在電視上做給大家看，而抽象的表演方法，就是不直接告訴你我在做什麼，你要去感受、去聯想，我覺得很大膽，這正正是香港觀眾最不習慣做的一件事」。Buber也有差不多的看法︰「其實我感覺到觀眾有進步的，是共同進步，即是等於為什麼他們今次會喜歡一些所謂藝術一點的舞台，原來觀眾沒有我們想像中喜歡TVB式的電視劇，原來他們接受能力都高的。」

重視現場感 「見到大家的心」

舞台劇重視「現場」感覺，今屆《全民造星》似乎有較多劇場元素，梁祖堯相信與導師的劇場背景有關，「彭秀慧是劇場人，林二汶都是一個現場表演的人，她是歌手但我覺得她最好看的是現場表演，我又不認為我們在做的事情是舞台劇來的……我們每一晚的表演都是為當晚的觀眾去做，而拍下的話，那件事，那個生命就減少一半」。大概做現場表演要打動人，總是要掏心掏肺，由參與workshop開始，到上台演出，無論是現場的音樂、舞蹈或戲劇表演，都一絲不苟，Buber說︰「劇場是很美好的地方，而且很容易見到大家的心。」

他們都很高興全民造星這個舞台成功引起大眾對劇場表演的關注。●

未能重返舞台 劇團錄播無期

另邊廂，以現場表演為本業的劇團並不好過。當中兩個劇團，一條褲製作和影話戲，實體演出均取消了，前者趕及將劇場演出錄影，盼透過線上播放避過血本無歸的結局；後者最後卻被迫取消直播演出。疫情之下，到底有沒有更好的方法平衡劇場表演及防疫，錄播又是否一個選擇？

11月24日，香港政府宣布收緊一系列防疫措施，其中康樂及文化事務署（康文署）11月30日起，所有轄下場地表演的演出者需要在表演期間佩戴口罩，否則須於表演的72小時前接受檢測並取得陰性結果，方可繼續表演。之後政府於12月1日宣布，由12月2日開始，在之前的條件之上，康文署轄下表演場地只能作綵排用，及以直播或錄播方式演出。然後12月9日，康文署又宣布12月10日開始暫停開放轄下的表演場地。根據12月5日香港舞台藝術從業員工會記者會公布的數據，當時最少104場演出、1000名從業員受影響，估計全行損失達670萬元，但計算這個數字時，依然有錄播演出的可能。

一條褲：前作網上錄播 虧損減少

一條褲製作的《長夜守燈》，本來在12月4至6日表演，劇團趕在第2項措施公布前拍攝表演（未播出），今年他們也曾有一個表演需採以錄播形式，劇團行政經理潘藹婷表示，6月的《捌次二〇四七》演出取消，後來便改為網上錄播，原已購票的觀眾可選擇退票或改為觀看網上錄播，當時沒有太多觀眾退票，作為對表演及劇團的支持，加上有身在外地的觀眾購買錄播門票，結果數字上最後虧損減少至「幾千至萬幾元左右」。問到對比封場，如果政府容許錄播，會不會已經幫到業界好多？她認為是會的。

影話戲：網上一收費 觀眾較多猶豫

影話戲的《惶恐之城︰看著你的溫柔》原定於12月11日至13日表演，他們在12月8日宣布改為直播演出，然而12月9日因應政府翌日封場的措施，宣布網上直播被迫取消。藝術總監羅靜雯表示，其實直播的團隊已經準備好，但收到消息後又突然要解散拍攝人員，朝令夕改的政策是令劇團行政及安排表演非常困難的主因。關於錄播和直播，羅靜雯認為「香港的觀眾不是太習慣網上演出」，今年不同的表演也有facebook或Zoom直播，或者錄影在一些收費平台上播放，「免費的節目很多人（觀看），但一收費觀眾就比較多猶豫」，加上劇場表演的對象中，年輕人不多，較多是中產及上了年紀的人，他們可能更加難適應網上表演。

影話戲曾經做過一舞台劇《扣題》的網上直播，此劇同時有實體演出，羅靜雯的觀察是，如果實體演出的門票售罄而觀眾對表演有興趣，也不介意購票在網上觀看，當時最後一場直播購票的觀眾人數亦飈升。她再提到在英國，Arts Council England早在2016及2018年已有在網上播放表演或呈現藝術作品的研究，以「Live-to-Digital」為主題，其中一個結論是網上表演不會影響實體觀眾的入座率，觀眾不會視之為實體演出的替代品，而只是重要的複本。疫情下這個發展會有什麼改變和影響，暫時不得而知。問羅靜雯是否只要政府容許錄播，已是很好的出路？她覺得不行，因為實際的主收入一定是現場的票，網上演出對觀眾而言是第二選擇。

封場以外 錄播退而求其次

香港藝術發展局大會委員及戲劇組主席李俊亮，多次向康文署方面詢問疫情之下的安排，以他了解，康文署屬於被動角色，需諮詢衛生署的意見，磋商過程中，康文署未能定到封館的準則，或如何提早知會相關人士；他認為署方主要跟從公務員在家工作的政策，用一刀切的方法關閉場館。另外，他指出，其實每個劇團如何計算收入，以及會導致多大的虧損，也要以個別個案理解，例如面積不同的大劇院和黑盒劇場所需的設備已有不同。對於錄播及直播等網上表演方式，他認為是「退而求其次，無辦法之中有個缺口，做一些事情」，也希望尋求一刀切直接封場以外的可能。康文署回覆電郵查詢，對於防疫措施下表演場地的安排，暫時未有新的補充。

此報道刊登的前一日，舞台劇界發起就第4波疫情的聯署，多個劇團參與其中，要求政府當局採取幾個行動，第一個訴求是︰「盡快在做足防疫措施下重開劇場。」

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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