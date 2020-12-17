在家過聖誕也要靚起來！

2020秋冬季的Emporio Armani女裝系列就以意志堅定、不拘一格和果斷的女性為設計藍本，這些也許是現時女性最需要的特質，為逆境中的聖誕平添姿采。系列平衡了剛陽與柔美的風格，既有像花花公子般的飄逸修長的外套，和小巧的鈕扣西裝外套搭以線條流暢的闊腿長褲，同時亦包含極為女性化的cocktail dress和晚裝，具大量波浪形有褶飾邊、閃亮珠片刺繡等設計細節，顏色主要用上翠綠、森林綠和草綠，加上性感的剪裁令效果更浪漫迷人。

消費不忘保育 目標種300萬棵樹

Emporio Armani的男裝則以人字條紋布、人字斜紋織物、斜條紋布和威爾斯親王格紋等面料為重心，服裝廓形展現放大的設計比例，同時也加入了運動和戶外服的元素，打破了人字條紋和格紋等的成熟樸素感覺之餘，也展現時尚優雅的男性魅力。

而男女裝的配飾也是聖誕禮物的極佳選擇，例如女裝有用色嬌美的粉紅色真皮手袋，品牌標誌的天鵝絨束繩小手袋、尖頭平底鞋和配以立體菱格紋的短靴。男裝有配以窩釘裝飾的皮鞋及銀包，以及實用的頸巾和R-EA可再生系列背囊等。

另外Armani集團宣布啟動支援非牟利組織抗擊流行病、消除貧困及保護環境的慈善活動。Giorgio Armani精品店的部分收入，和集團管理層的部分薪酬，會捐贈世界各地共52間慈善組織。Emporio Armani則計劃在全球9個業務地區，聯合當地組織擴大綠化面積，種植活動除包括各地主要城市，還有覆蓋蒙古的內陸地帶和澳洲的部分地區，目標是到2030年底共計種植300萬棵樹。Armani集團積極履行企業的社會責任，令支持品牌的消費者在購物之餘，也間接為社會作出一分貢獻。

查詢：Emporio Armani 2411 0177（中環遮打大廈店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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