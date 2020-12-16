Bulletin：國際級燈光作品 游走小亮球花園

Collectif Coin藝術總監Maxime Houot將光影連結周邊環境，精心創作的Globoscope光影展示迎合K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden而重新編排。由超過170個同步發光的小圓球組成，將大自然與光影合而為一。參觀者可穿梭於夜光閃爍的小圓球，亦可遠距離欣賞圓球發出的光影燈效。光影展示裝置即日開放至2021年1月3日，開放時間由下午5:30至晚上10:00，參觀時間每節20分鐘，必須預約且名額有限，先到先得。參觀者可於網上預約專屬時段「Private Moment」，讓你和親友觀賞國際級大型戶外光影展。

「Private Moment」逢周一至四開放，預約詳情、細節及條款，可參閱網頁bit.ly/35DQwnb。

整理：張曉冬