Watch News：本地腕表維修服務中心 一站式保養服務

維修工坊按嚴格製表標準設計

東方表行最近成立全新腕表維修服務中心，為愛表人士提供保養維修服務。機械腕表是枚精密細緻的機械裝置，通過定時的保養維修，可令它的壽命延續至永遠，一代傳一代。剛開設的腕表維修服務中心，便提供符合瑞士及德國製表規格的一站式腕表保養及維修服務。

維修中心位於中環，自設的腕表維修工坊，按嚴格製表標準設計，更獲瑞士及德國製表專家團隊確認，確保符合優秀卓越的製表規格。中心特別從海外購置高科技儀器，包括全自動超聲波清洗機、拋光機、密封測試儀、石英機芯功能指數計、製表專用電子顯微鏡、自轉儀及機械表測試儀等。表匠使用的腕表維修工作台亦特別從瑞士訂製及空運到港，符合人體工學，規格與各大高級腕表品牌使用的工作台相同。表匠的工作年資平均達20年以上，大部分曾服務於知名高級腕表品牌的維修中心，當中更包括擁有逾40年維修高級腕表經驗的資深表匠。此中心同時是德國品牌Nomos Glashutte的香港官方維修中心。

機芯抹油清潔收費為$1000起、腕表外觀打磨為$500起，比運往外國便宜，而且時間也可大幅縮短。維修服務中心亦可為腕表作不同類型檢查，如需其他維修保養服務，可親身或致電查詢。

●東方表行腕表維修服務中心

地址：中環皇后大道中50-52號陸佑行2樓204-205室

營業時間：周一至六 上午10:00至晚上7:00（逢周日及公眾假期休息）

查詢：2555 6016

電郵：ow.repair@orientalwatch.com