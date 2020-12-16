品牌40載 結合不同物料 黃金結晶 腕表長出枝葉

隨智慧增長，活到了這年紀，就不再困惑於任何事，對人對事都有一套自己的獨特看法。同樣，一個品牌來到40歲，自然也建立了江湖地位，能夠切切實實貫徹自家美學風格，不隨波逐流。Hublot今年成立40周年，一直以Art of Fusion為品牌的理念和口號，歷年來不斷在腕表上將不同物料融合。品牌這次除重新演繹第一枚腕表Classic Original外，亦帶來了結合物料，並橫跨藝術、運動和科技的跨界新作。

Classic Fusion Gold Crystal腕表是Hublot新表中最為有趣的一枚。黃金是傳統珍貴金屬，人類以其製作珠寶已有一段悠長歷史。但原來黃金也有結晶體，只是大自然中極罕有，而一直研究物料應用的Hublot不僅知道黃金晶體，且還能在實驗室中製作出每一片形態也不同的黃金結晶。製作結晶方法是以高熱處理，當24K黃金加熱至沸騰熔解後，讓金原子在平面上冷卻並形成結晶體。雖是人工加熱，但結晶卻是一個自然過程，實驗室人員不能控制結晶外形。工匠選取黃金結晶鋪成枝葉形態，放在黑色表盤上，再覆蓋透明漆樹脂定位保護，經壓平及打磨後才成為腕表的表盤。黑色陶瓷表款分別有45毫米和38毫米尺寸，配搭自動上鏈機芯。

黃金、鈦金屬及陶瓷配橡膠表帶

今年是品牌40周年，自然亦有特別為此而設的紀念款：Classic Fusion 40周年紀念腕表。在品牌1980年成立時，創辦人Carlo Crocco希望製作一款適合任何場合佩戴，集實用、耐用與舒適於一身的腕表，於是想到將珍貴黃金材質與自主研發的現代橡膠材質表帶大膽融合起來，推出了初代經典腕表Classic Original，成為當時首個以黃金配搭橡膠物料的腕表品牌，而「大膽融合」亦因而成為品牌的設計主旨。

今次推出的2020年紀念表款並不只是復刻當時的設計。腕表採用機械機芯，巧妙地融合製表傳統與創新科技，但表盤佈置跟原版腕表相近，較粗的表圈設計配搭尺寸較細的固定螺絲。黑色漆面及拋光表盤風格低調簡約，僅以黑色拋光琢面指針及「Hublot」與「H」鑲貼標誌點綴。表殼直徑45毫米，3款腕表分別由黃金、鈦金屬及黑色陶瓷製而成，配搭易於調節的橡膠表帶。以跟表身相同的物料製成的折疊式表扣，提升佩戴的舒適感。表底藍寶石鏡面經防眩處理，內側壓印40周年紀念標誌。黃金款限量100枚，而鈦金屬和黑色陶瓷版則各限量200枚。根據品牌資料顯示，暫時香港市場最受歡迎的是黑色陶瓷版。

浮雕效果交替呈現

除了Classic Fusion腕表，Big Bang系列亦有新作到港。品牌跟英國紋身店Sang Bleu創辦人兼國際紋身大師Maxime Plescia-Buchi合作已有一段時間，今次帶來全新Big Bang Sang Bleu II白色腕表，在表盤的有限空間中，擅長運用幾何圖案與符號的紋身大師將浮雕效果與複雜圖形結合，巧妙地製作出3D幾何結構。

Sang Bleu II腕表採用了六邊形、菱形以及三角形。紋身大師以和諧均衡的線條來描繪時間，交替呈現的幾何圖形在腕表的空間內不停轉動，配合機械裝置顯示時間。透過鏤空表盤與透明表背，可看到HUB1240 Unico自動上鏈機芯的機械美感。此白色腕表由鈦金屬及18K King Gold製作，部分款式鑲嵌鑽石，搭配以黑色包邊的白色橡膠表帶，搭載品牌專利的「一鍵式」快速更換表帶功能。

智能表×歐聯 應用程式睇賽事資訊

智能表是近年不少高級製表品牌踏足的範疇，Hublot也不例外。在早前歐洲聯賽冠軍盃分組賽抽籤當日，品牌推出Big Bang系列聯賽冠軍盃智能腕表。疫情打亂不少活動時間表，但歐洲聯賽冠軍盃賽季重開，足令球迷振奮起來。品牌自2006年進駐足球壇，為多場國際足球比賽計時，今個賽季首度成為英格蘭超級足球聯賽大會指定計時，並將於今屆歐洲聯賽冠軍盃擔任大會計時。

為此賽事推出的新表與之前的Big Bang智能表一脈相承，並加入數項新功能，令球迷能更投入賽事。腕表限量發行500枚，陶瓷表殼和橡膠表帶均選用歐冠盃藍色主色，備有藍色的數碼顯示和指針選擇，用家更可自選特備顏色表盤，配合參賽球隊裝備用色。腕表由Wear OS by Google支援，附設最新「HUBLOT Loves Football UEFA Champions League」應用程式，用家可於開賽15分鐘前收到通知，並實時得知入球、罰球、換人、黃牌及紅牌、加時等資訊。應用程式將顯示球隊陣容及視像助理球證（VAR）裁判。假如有兩場賽事同時舉行，用家可使用輕觸式屏幕，輕鬆切換畫面。品牌亦特別為每位歐冠盃球證提供這款腕表的特別版，表殼則改用超輕盈物料製作。

為慶祝品牌成立40周年，品牌早前舉行首次網上發布會，並找來一眾大使如足球金童Kylian Mbappé Lottin、奧運金牌得主Usain Bolt、鋼琴家郎朗、足球傳奇球王比利、世界高球王Dustin Johnson、米芝蓮3星主廚Yannick Alléno、法拉利當家車手Charles Leclerc、電音界DJ Snake參與直播，一同慶祝其40歲生日。而在香港1881 Heritage旗艦店亦舉行特別紀念展，在展出多款經典設計同時，以一系列全新表款展現品牌融合不同材質，結合藝術、運動、科技領域等突破。

●Hublot 40周年特別紀念展

地址：尖沙嘴廣東道2A 1881 Heritage， G16 & 17A號舖

日期：即日至2020年12月31日

時間：上午10:00至晚上7:00

查詢：2781 2728

文：張曉冬

編輯：廖偉龍

美術：劉若基

謝偉豪

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