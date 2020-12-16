冬天行山保暖穿衣法 「洋葱式」可加可減

香港冬天的氣溫普遍徘徊於12℃至20℃之間，氣溫並不算太寒冷。選擇於冬天時分行山「唞唞氣」，怎樣的穿搭方法才能保暖禦寒？香港山藝協會總教練及創辦人梁梓浩（Sunny）指出：「冬天的行山裝束，可分為2個階段，一為集合、休息時的完整造型；二為行山期間，經過調整的穿著。」他因應本地的天氣環境建議，採取可適時增添或減少衣物的「洋葱式穿法」。

解構「洋葱式穿法」

相信不少人也聽過「洋葱式穿法」，究竟從內層至中層，以至外層，分別穿什麼類型的衣物？Sunny先從內層說起：「最底層的衣物緊貼皮膚，可以稱之為『second skin』，所以需要穿一件具排汗功能的保暖內衣，同時亦應具備『快乾』效能，意即能迅速將流汗所造成的濕氣帶走，幫助維持身體乾爽，避免在冬風吹來的時候，容易『攝親』而引起身體不適。」至於，中層則為「保暖層」，衣服以保暖、透氣為主，Sunny建議可以穿上抓毛（Fleece）衣物，「抓毛的設計啟發自動物的皮毛，其保暖原理在於抓毛能有效抓住空氣，保持體溫，故能為身體提供保暖之效」。

在行山的過程中，中層衣服應可隨時調節，當身體感到暖和時，可開始脫掉保暖層，而在休息期間，則盡量立刻穿回，以避免流失太多體溫。洋葱穿衣法的「最外層」為外套部分，Sunny建議，「應選擇具備擋風、抗水功效的風褸，既可以遮擋山上的大風，亦可以在遇上壞天氣時擋雨跣水，避免內、中層的衣服濕掉，而造成身體失溫」。

忌穿牛仔、貼身服飾

對於很多人來說，會視行山為休閒活動，隨便穿上「牛記笠記」的服飾便上山去。事實上，Sunny指出，「行山時，需要保持手腳的靈活度，大忌穿上厚身的牛仔服飾，除了會減低關節的靈活度，太緊身的牛仔面料亦會磨損身體嬌嫩部位的皮膚」。此外，香港較為潮濕的天氣，亦不適合在野外穿牛仔服飾，「曾有學員反駁問我，『為什麼美國西部牛仔可以在戶外穿牛仔服飾，而我們卻不可行？』他們必須要明白美國內陸地區天氣乾燥，並不會出現衣物遇濕變重的情况。若在香港行山時，穿上牛仔服飾，只會增添身體的負擔」。

Sunny認為，男士亦不應該僅穿著leggings到戶外，「眼見不少香港男士也喜歡穿leggings行山，事實上，leggings本屬內衣的一部分，過於貼身的設計，看起來實在有礙觀瞻，若真的想穿著的話，也應該在外面配搭短褲。其次，太薄身的服飾並不適合在戶外穿著，因為很容易被亂草、碎石割傷」。Sunny甚為欣賞日本人的山系風格，「日本人對任何事情也抱着認真的態度，他們配搭出的層次行山造型，除了因為出於外觀上的考量，也顧及實際功能上的需要」。他舉例說：「他們若穿上leggings，在外必定會加上短褲或一層衣物，在野外煮食時，即使被油漬濺到身上，也不會直接弄髒貼身的保護衣。」

配備登山頭燈 遇意外易被發現

常有人說在戶外穿上顏色鮮艷的衣服，萬一出意外時亦易於「被看見」。Sunny表示：「其實並沒有太大關係，顏色鮮艷的戶外服飾，僅是設計風格而已。因為對於搜救人員來說，鮮艷的顏色從遠處看來也只像叢林中的一朵花。事實上，應該配備如登山頭燈會發光的裝備，才能在不幸發生意外時易於被發現。」他補充：「早前亦有外國研究指出，人類在戶外若穿上過分鮮艷的服飾，可能嚇怕野生動物及雀鳥。雖然大部分動物也是色盲，不過這樣的說法，卻提醒了我們到大自然的原因之一，就是為了感受其中的一切，而並非去破壞當中的原貌。」他認為，近年大部分的戶外服飾，在設計上也傾向採用earthtone色系，當中的原因之一，就是為了讓人類處身大自然之中，感覺上亦不會顯得違和。

至於在挑選行山鞋方面，又應該怎樣選擇？「香港絕多數的行山路徑均為石屎路，並不算太難行，一般來說，穿上行山鞋及波鞋已經足夠。」不過，Sunny發現部分人為求方便及舒適，僅穿上拖鞋及涼鞋便去行山，「他們認為加對襪子便有足夠的保護，事實上，這樣的穿法也不能避免被樹枝或其他植物『勾到』，必須穿上有足夠厚度、能保護雙腳的鞋子才為正確」。

大家亦需要留意鞋底的坑紋是否夠深，才能產生摩擦力，從而保持雙腳的靈活度。那麼挑選一雙具備防滑功能的鞋子是否最為安全？他認為：「市面上所見的大多數防滑鞋子，都是基於商業賣點因素。大家想想，即使穿上所謂的防滑鞋子，若踏在青苔上的話，是不是一樣會跣到？要知道，行山講求的始終是個人技巧。」

●梁梓浩（Sunny Leung）：香港山藝協會總教練及創辦人

文：劉詩言

化妝及髮型：Chris Lam

模特兒：Wilson Cheung（Primo）

編輯：陳淑安

美術：陳瑞麟

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