論盡教育：名譽校長所為何事？

「名譽校長」這尊貴稱謂真是罕見，一般社團的所謂名譽會長、名譽主席、名譽顧問，甚至大學的名譽博士都聽過，但名譽校長則聞所未聞。有關名譽博士，王師奶也曾撰文，替皓首窮經、面壁苦讀的真博士唔抵。那個閉關在不見天日實驗室多年有成的是博士，那個連26個英文字母都未識齊，但捐了一兩千萬的又是博士。捐錢給大學而換得「名譽博士」總算有益社會，小婦人放佢一馬；但「名譽博士」多不要「名譽」，名片只印博士兩字，令人有刻意魚目混珠之感，而拍馬屁者亦只會博士前、博士後，嗌得地動天搖。如果真假博士並排而坐，王師奶就好替真博士條氣唔順，也為假博士汗顏。

校長、名譽校長列席 誰主江山？

王師奶曾聽過一則順口溜：「董事不懂事，幹事不幹事，顧問不顧不問，總經理不經不理」，這當然有一竹篙打死一船人的冤屈，但小婦人對一些團體的名譽會長、名譽主席，甚或永遠顧問好有意見。是他們仍戀棧權位？是他們覺得自己一去，大樹飄零？名譽兩字是安慰獎，是安撫手段？如果名譽主席仍在指點江山，現任主席無異廢柴。天無二日，民無二君，如果開校董會，校長和名譽校長均列席，誰主江山？

本港一資助小學乜乜會，有一退任主席，仍戴着名譽主席呢頂帽不停發表教育意見。八卦如王師奶，從未在報章見過現任主席有片言隻字，也不知他姓甚名誰。可能記者哥哥姐姐懶惰，搵生不如搵熟，也可能是有人揸住支咪唔放。上台的人要勇於承擔，下台的人身影要瀟灑，王師奶暫時冒充智者，向有關人士溫馨提示。

回頭再說「名譽校長」，究竟他是掛名還是真有實際工作？如果有實際工作，不如正式做校長喇，何必製造一個傀儡或一個扯線公仔？如果只是虛銜，則你是一個紙牌公仔，一個稻草人，給人利用你過去的名聲。也許你過去「真」有名聲，但你不擔心自己的名聲給一些別具用心，借教育為名，刮龍為實的敗類所破壞？如果你樂意享受這殘餘的浮名，或者你都係刮龍一分子那就無話可說。王師奶好替一些賢者可惜，好頭容易好尾難，要最後的身影漂亮不易吖！

王師奶看到一群曾經是教育界的宵小在鑽制度的空隙上下其手，楊局長、蔡若蓮副局長，你們不會視而不見啩！

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第324期]