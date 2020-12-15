家庭有教：檢討過去 不如展望將來

打翻飲品、果汁，相信孩子們都試過，原因不外乎是不專心（例如邊喝邊玩）、杯子太大、放得太近枱邊等。事後家長除了清理外，大概都會想引導孩子檢討、改正。你會用以下哪種說話方式？

A. 過去式回想：「如果剛才你專心點／把杯子放入枱中間一點，你會有果汁飲嗎？」

B. 將來式展望：「下次吃飯時，如果你暫停玩耍專心吃／把杯子放入枱中間一點，你會有果汁飲嗎？」

兩種說話方式相當接近，惟對一些較年幼或自我抑制能力較弱的孩童而言，效果卻截然不同。說法（A）重點在引導孩子回想過去，年幼至幼稚園生都明白「過去」與「現在」的因果關係，因此孩子難免要首先想起當下的「痛楚」（打翻了果汁），然後抑制相關的負面情緒，去想像那件未有發生、不符事實的事情（counterfactual thinking，即「剛才專心點／把杯子放入枱中間一點」），情况有如「引抑制」指示般，孩子需要應用自我抑制能力，涉及極重的額外認知負擔。

將來式展望 孩子較易跟從

相反，「將來的事無人知」，當家長運用說法（B）來引導孩子展望將來時，小朋友會理解為假設事件（hypothetical thinking），與當下無因果關係，腦海中毋須刻意回想已發生事情的任何細節，亦毋須刻意克服事情所帶來的負面情緒，認知上只需要集中精神去想像將來如何做，就可以享用果汁。因此不難理解，將來式展望檢討就有如「免抑制」指示般，孩子毋須運用自身的抑制能力就能夠執行，孩子較容易跟從，將來就更容易做得好。

用「免抑制」指示能帶動孩子的好行為表現，久而久之，孩子豈非毋須應用和磨練自控能力？當然不是，我們只是希望家長在育兒過程中，明白有更具效率的指導方式，但孩子的自控能力，終究需要家長去促進發展，下回進一步探討。家長如想再進一步了解如何發出有效實際的指示，請收看短片《指點迷津》https://bit.ly/3mWlz3T

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第324期]