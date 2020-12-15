親子筆陣．日式育兒記：孩子一道傷痕顯文化差異？

這個情况我見過兩次。第一次在香港學校工作的時候，N班有個比較活躍的男孩子，因為一個小女孩想搶他的零食，男孩子為保護自己的零食，碰撞之間刮到小女孩的手背，留下一條血痕。因為情况不屬超緊急，學校決定待家長來接小女孩放學時才告知。同事一五一十告知家長整個情况，但根據校方指引，未有開名是誰弄傷小女孩；然而家長並不接受，一定要教師說出學生的名字，然後不斷問放學的同學仔有沒有看到事發經過，知不知道是誰幹的。由於很多小朋友也沒有親眼目睹事情，甚至不知道發生了什麼事，有一人更害怕到哭起來，教師見狀便走過去再解釋一次。

港家長追究到底 日本媽「不用在意」

這個時候，那個家長已經到了校務處，投訴教師沒有好好看着學生。校方其實也明白，沒有責怪教師，但要她寫上很多「意外報告」，詳細報告整件事的發生。自此之後，那個教師覺得壓力很大，常常看到她鬱鬱不歡，好不容易才熬過那個學年。其實兩歲多的小朋友不會很懂得表達自己，很多時候也會有身體碰撞，教師看到一定會處理，但她剛好在照顧另一個跌倒的小朋友，意外便發生了。

同一件事情，剛剛就在我日本工作的學校發生。同樣是兩歲多的小朋友，因為不想分享玩具，一個女孩子刮到另一個女孩子的臉，這一次更有3條紅紅的痕，被刮的小女孩哭了一段很長時間。而事情正正是發生在快要放學的時候，媽媽接放學時看到女兒在哭，教師便跟她解釋發生了什麼事。在解釋途中，刮人小女孩的媽媽走來道歉，說是自己女兒不好，很不好意思；被刮女孩的媽媽卻告訴對方不用太在意，是自己女兒不夠堅強才會被刮，她也希望自己的女兒堅強一點，下一次也會懂得保護自己，會叫老師來幫忙。

父母不同應對 孩子不同未來

我們做家長的，看見自己孩子受傷，心裏當然很痛。那個日本媽媽口說不介意，可能只是一些客套話。但站在教師立場，起碼沒有被人投訴。之後日本同事也跟校長說明原委，好讓每個教師也注意那個刮人女孩的行為，也要在班房裏多做一些role play，教導他們怎麼處理，好讓學生被欺負的時候也知道怎麼做。同一事情，家長的應對手法不同，看得出小朋友未來發展也會很不相同。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第324期]