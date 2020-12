喜閱愛麗絲：製作個人化的講故事舞台

【明報專訊】在閱讀圖書後,有些孩子可能不想以文字或繪圖來表達情感,他們或許更喜歡使用其他方式來詮釋對故事的各種感受。相信大家對《仙樂飄飄處處聞》(The Sound of Music)這音樂劇不會感到陌生,劇中女主角引領孩子們唱歌,帶他們嬉戲,並教他們演出木偶戲等才藝,因此博得孩子們的喜愛。「High on a hill was a lonely goatherd, Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo」,電影中那場精彩的木偶戲,孩子們臉上的笑容與歌聲,至今仍然深深印在筆者的腦海裏。