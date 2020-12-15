親子筆陣．民房四寶：當盡的義

光顧街坊小店 以示關懷

學校所在的高街食店林立，但多是價格高昂的餐廳食肆，偶一為之未嘗不可，但日常的飯餐，我總愛光顧街坊小店，特別在這不容易的時候，他們每天的經營都比想像艱難。疫情不退，前路茫茫，扛起一家人生活的擔子更不輕，多一個客人，就是多一份鼓勵、多一份祝福。食飯也可以是一種關懷行動，在我來看，更是如今作為鄰舍當盡的義。

沿第二街步往水街方向，那邊的小店都屬價廉物美的選擇，於高街一個簡單午餐的價錢，在這裏足可以吃飽3個人，其中，「三台八座」，是我特別鍾情的一間。小店開業4年，主打西餐，是典型的夫妻檔，食客都是來自附近的學生和上班一族，可是疫情反彈，學校宣布停課，加上政府再次呼籲留家工作，座位也要減半，即使最樂觀的人也會感到徬徨。

記得第一次進來時，跟着鄰座的學生哥點了一份香煎豬排，沒想到端來的豬排肉腍味美，明顯是經過耐心拍打及醃製預備，心中暗喜。豬排分量充足，但放在旁邊的蔬菜比肉更多，還附送溏心蛋和煎魚餅，看着，感到的是一份不安，生怕他們在做蝕本生意，因為連同餐湯與熱飲，餐價只是50元。 這裏不僅沒有加一服務費，學生來吃，更統統減收6元，老闆吳爸爸說：「經濟不好，學生家長也有壓力，幫得1元就1元。」

擔心客人吃不飽 湯飯麵任加

小店的限制在於人手，人少，工夫可不少。由賣菜、預備到烹煮，1星期7天，從早到晚，都是吳爸爸一手包辦，吃着他的手藝，你根本不會相信他幾年前就連煮麵也不會，老闆娘親證從未見過他進廚房。問他如何做得到？「頂硬上！」他苦笑道。「原本是有兩個廚師的，但生意愈做愈難，他們也有家庭，就轉到別處去了。接下來，就得自己做，我還有兩名在學的孩子，作為父親，總要給孩子做好榜樣。」吳爸爸說得從容，但要學懂餐牌上每一道菜，都不簡單，而在逆境中堅持作兒女的榜樣，就更值得尊敬。怕大家吃不飽，要加湯、加飯、加意粉，吳爸爸都無任歡迎，也不另收費，人情味比湯更濃，這就是舊區小店給我們保留着的一份鄰舍情懷。忽然覺得，吳爸爸也在以他的方式來守護這個社區，你會用行動來關懷這樣的鄰舍嗎？

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第324期]