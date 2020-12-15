家家有禮：悟空菲利決戰銅鑼灣

而全場最矚目的，必定是1:1比例立體塑造的4個主要角色——悟空、悟飯、菲利及笛子魔童，以及高達3.5米的巨型菲利宇宙飛船。傳說中的超級撒亞人悟空與自稱「宇宙最強」的大反派菲利正面對決，加上爆炸力驚人的悟飯與頭腦冷靜的笛子魔童合力抗敵場面，亦令人印象難忘。皇室堡亦準備了一系列限量版「皇室堡×Dragon Ball Z」禮遇作為聖誕大禮，粉絲萬勿錯過。

◆INFO

皇室堡×Dragon Ball Z

爆裂激戰娜美星期間限定店

日期︰即日至2021年1月17日

時間︰中午12:00至晚上9:00；周五至日及公眾假期上午11:00至晚上10:00

地點︰銅鑼灣皇室堡地下中庭

查詢︰2895 0668

■送龍珠Z坐枱月曆及口罩收納套

皇室堡送出「龍珠Z型格坐枱月曆2021」及「悟空菲利強護口罩收納套」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：12月22日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

註：最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

[Happy PaMa 教得樂 第324期]