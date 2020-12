家家有禮：大泥Nina療癒系家品添暖意

【明報專訊】很快又到聖誕佳節,荃灣千色匯、元朗千色匯及K Plus貫徹作為各地插畫繪本藝術家作交流平台的理念,邀請了首次在港開展覽的意大利簡約系藝術家Eloise Morandi Nash,帶同筆下的Nina And Other Little Things,與香港治癒心靈系插畫師大泥聯手帶來「聖誕意味港遊」。專為是次活動而設的荃灣期間限定店,售賣過百款獨家聯乘或獨立產品,讓大家將聖誕暖意帶回家。