家家有禮：大泥Nina療癒系家品添暖意

現在留在家中的時間多了，不如添置各式有趣的療癒系家品，為今個冬日增添暖意。活動期間只要即日以電子消費滿指定金額，連同相符的正本電子貨幣顧客付款存根，即有機會換領Nina And Other Little Things聯乘大泥的療癒系掛牆袋，鮮紅配搭純白，簡單奪目，並印上Nina、大泥白熊及其他聖誕圖案，簡約清新亦不失佳節氣息。

◆INFO

Nina×大泥掛牆收納袋換領詳情

換領日期︰即日至2021年1月3日

換領時間︰中午12:00至晚上10:00

換領地點︰荃灣千色匯、元朗千色匯及K Plus 禮賓部

詳情︰www.facebook.com/Kolourhk

■送掛牆收納袋

荃灣千色匯及元朗千色匯送出掛牆收納袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月22日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第324期]