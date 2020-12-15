家家有禮：五折買購物現金券

【明報專訊】想買別出心裁的禮物來慶祝聖誕及新年，有什麼比安坐家中就能獲得購物優惠更好？陽光房地產基金旗下的MCPOne新都城中心一期商場及SSC上水中心購物商場，今次帶來着數驚喜，透過全新獎賞優惠網站eShop@Sunlight，推出一系列品牌商戶和特色小店的電子現金券逾10,800張，以五折或七折優惠價發售。大家只要網上購買電子現金券，即可獲折扣優惠，之後再到商場內使用。使用電子現金券沒有指定消費金額門檻，亦可與商戶其他優惠同時使用，享折上折優惠。