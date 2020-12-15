上一課：「森林」搬進課室 「小泰山」做實驗 提升思維技巧

改編《小紅帽》情節 引發好奇心

記者在暫停面授課堂前，參觀港澳信義會小學的思維課。當日甫進入STEM活動室，便看見一班可愛的小一生齊齊戴上不同動物、昆蟲造型的防護面罩，活像把「森林」搬進了課室。「小泰山」系列有5課，首4課在校內進行，且透過經典童話《小紅帽》的改編情節串連4課的脈絡，最後1課則移師野外。記者這天參觀的，正是第2課。

「小紅帽和外婆為逃避大灰狼，搬到另一個森林居住，偏偏這個時候外婆身上的『隱形墨水』用光了，大家可以幫她再研發1支嗎？」教師一邊說一邊拿起桌上的檸檬水、洋葱水、紫椰菜水和石頭水，再問孩子，估計哪個是可以用來製造「隱形墨水」的材料？

只見孩子的目光都充滿疑惑，有人甚至估計是石頭水，教師不置可否，只請學生 「動」手找答案。於是一雙雙小手忙碌地做實驗，反覆測試後，最終讓小人兒發現，原來紫椰菜中含有花青素，那是一種天然的酸鹼指示劑，能夠把他們用帶有酸性檸檬汁所書寫的文字由透明變成帶有顏色，是製造「隱形墨水」的最佳材料！而且只要把紫椰菜水與不同的液體混合，更可測試出其酸鹼值。

記者觀課近1小時，課堂活動環環緊扣，絕無冷場，好玩有趣毋庸置疑，只是有點好奇，孩子年紀這麼小，真的理解到什麼是酸鹼度？pH值？校長陳文燕承認，未必所有學生都可以一下子完全消化內容，但灌輸科學知識是其次，更重要的，是課堂能令孩子產生好奇，提升探究動機，並且掌握基本的學習策略和思維技巧，「像剛才的課堂，老師便指導小朋友運用POE（Predict預測、Observe觀察、Explain解釋）探究策略，當孩子掌握到這種方法，將來就可以應用到其他學習情境之中」。

港澳信義會小學早在2003年開展校本思維課程，過去也應教育局的邀請，以專業發展學校的身分，向其他學校傳授經驗。不過，因應時代的快速變化，該校在本學年起逐步改良這個課程。「初心是沒有改變的，仍然是希望幫助學生建立思維能力，並把這種能力遷移至其他學科。但同時更希望裝備孩子有更多的軟實力，包括學會學習、學會做人、學會做事和學會相處這4個導向，令他們可立足現在，面向未來。」陳文燕說。

走進大自然 培養解難能力

改良的思維課程將由小一、二做起，副校長羅慧貞補充，思維課程共9節，其中4節會保留教授有趣的記憶方法，「這個也挺實用的，教他們多用右腦，包括用音律、圖像、感觀、顏色等，會把資料記得好些」。另4節則讓學生重歸大自然，透過「小泰山」系列，培養學生的解難能力，「舉例其中一個延伸課業，會考考小朋友，怎樣用檸檬茶盒或膠樽、橡筋、筷子等材料自製瀘水器，這個需要運用高階思維能力」。她續說：「小泰山」系列其中1課將帶孩子在野外作山藝訓練，暫定在明年3月，採親子形式，但要視乎屆時疫情發展而定。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第324期]