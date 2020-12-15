入離島歎大餐 廚師即席上碟

無敵海景 賞港珠澳大橋景色

香港東涌世茂喜來登酒店剛於12月初開幕，裏面設有4間餐廳，今次推介大家到19樓頂層的Sunset Grill（海岸扒房），環境絕對有瞄頭，一排偌大落地玻璃，幾乎讓在座的每個客人都可欣賞到機場及港珠澳大橋一帶景色，不但能看到海上貨船行駛，更可看到飛機升降，戶外露天區享用小食飲品時更可看到纜車來往，小朋友確實開心。

餐廳主要供應牛扒及海鮮等美食，設有半開放式廚房，除了單點生蠔、各式沙律前菜、炭燒牛肉、特色甜品等美食，聖誕期間更特別推出節慶套餐，主食包括烤美國牛肋排、聖誕烤火雞、蜜糖烤火腿，全部由廚師手推餐車來到客人前，即席上碟，大小朋友可按喜好選擇薯仔、小紅蘿蔔、抱子甘藍配煙肉、南瓜等配菜和醬汁，而套餐更包自助海鮮吧及甜品，以聖誕大餐來說的確是非常超值！

■INFO

節慶套餐

供應日期：12月24至26日 中午12:00至下午2:30

價錢：成人$590/位，3至12歲小童$290/位，另加一

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓Sunset Grill

查詢：2535 0025

[Happy PaMa 教得樂 第324期]