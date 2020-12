【明報專訊】荷蘭單車種類愈推愈多,並漸趨專業,有公司看中商機,推出更多可持續及可觀度高的單車吸引用家,如由Jan Gunneweg設計的著名Bough Bike整台車體便以橡木製成,材料取自法國,既符合環保概念亦突破單車美感的想像。而標榜「Build it yourself, make it your own」的Sandwich Bike,就如同在IKEA買家俬般,其賣點是零件僅40多件,並能自行裝嵌,大大提升踩單車的DIY樂趣。