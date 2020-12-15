推動人車共融 「單車是生活一部分」

90後封曉彤（Stephanie）起初由木工做起，後來和劉偉昌二人合作成立了工作室，落戶元朗洪水橋。店舖外邊擺放了數架復古單車和Cargo Bike（意指有載人或貨功能的單車），進內抬頭盡是琳瑯滿目的車輪，加上店舖由木材搭建而成，彷彿時光倒流回到1970、80年代。

嘆單車與大眾生活割裂

Stephanie笑言在讀書時期迷上以單車代步，一直和單車脫不了鈎，「2014年傘後大家對道路的想像拓闊了很多，亦是香港單車熱潮的起點」。雖然自2015年起旅發局每年舉辦單車比賽，但她形容：「比賽通常傾向走專業路線，譬如推崇黃金寶或牛下女車神李慧詩，但他們專業踏單車和我的生活本身連結不到，有點割裂。」根據她的觀察，香港日常玩單車主要分兩批人，一批是比較專業，玩組裝或比賽級；另一批則是平民，通常以單車為工作工具的人，譬如送貨或外賣。她並非反對單車專業化，只是如果以個體戶身分踩車，通常局限於周末娛樂。「香港人最常去的日本都有單車城市，你會隨街看到日本主婦踩單車買餸，配套充足，一列單車任你揀，還有保險包；反之你在香港要不走路，要不搭車。」

在香港，踏單車或許是周末大家一窩蜂湧去做的事，一是不踩，要踩便踩回一年分量。「大家假日也試過租單車，但你真的認識單車嗎？單車舖就這樣租，連波段1至12代表什麼都不會特別教。」或許大家有如陳奕迅唱的《單車》般的童年回憶，曾伏於父母親的肩膊靠單車游走，偏偏長大以後反而和單車愈走愈遠，生活習慣選擇搭公共交通工具，對單車的認知少得可憐。

自發辦單車團 邊騎邊講古

出租單車被指集團壟斷式經營，政府為業界提供的資源和配套亦不足。Stephanie表示，更甚的是，多年法例絲毫沒有隨時代進步，更遑論研究單車交通黑點，有多少人因此而受傷。研究數據少，又何來規劃？商界不會刻意去做，推動單車文化的巨石只能落在一眾民間團體身上。Stephanie他們這半年來嘗試以新鮮又易入口的主題作切入點鼓勵大家，例如以丹桂村歷史、元朗教堂、廢墟遊帶大家勇敢騎單車四圍走。

「元朗區好多得意的小故事，屏山以前幾乎有個機場你又知不知？」Stephanie問。記者翻查資料，據指二戰後英政府在當地秘密築路插旗時被居民發現，附近村民如李屋村、順風圍、藍地等一致召開聯合居民大會抗建機場，但不被英政府重視，於是一眾居民以輿論壓力，並以上街遊行、游說國民政府等方法，歷時5年才迫使英政府放棄屏山機場阻止收地。Stephanie以這些故事吸引大眾，並藉此推動「輕騎行單車團」。她形容疫情是一場危與機，「這段時間大家不能旅遊，但多了不少人想嘗試本地遊，而單車團正好讓大家認識香港，當然每人之間都有『安全距離』」。

赴荷蘭取經 踩車靠常識

讀者也許會有疑問，單車間中玩一兩次便心足矣，畢竟香港人多車多，還能如何容納單車？去年Stephanie和一大班單車愛好者到荷蘭取經，以「亞洲唯一」團隊的名義踩入荷蘭International Cargo Bike Festival，除了展示港式土炮設計，亦從荷蘭的單車文化中反思，發現單是道路規劃，當地和香港已是兩碼子的事。譬如荷蘭城鄉有單車專用徑連接，連渡輪也容許單車直接出入，記者好奇不會怕與人相撞發生意外嗎？Stephanie答：「荷蘭人騎單車很快，和香港人一樣是蓄勢待發的狀態，但正如你在地鐵轉車，人多時你不會不懂得將就。」

荷蘭的道路也窄，人、車、單車亦會互相爭路，即使在大城市阿姆斯特丹，車手在人多車多的中央火車站仍然會交錯地騎行，他們講求的是流動和自律。相反，香港的道路系統清晰卻僵硬。「你在世界任何一個國家都找不到單車路的『黃色神主牌』（即需下車的提示欄杆），哪有人會騎一段路然後停下來行幾秒再上車騎單車？」她相信，人天性懂得隨機應變，以去年社運期間為例，即使交通燈失效，人們依舊過馬路，司機們甚至比以往更互相體諒或以手勢取代。

規矩是死的，人是生的，Stephanie指店舖英文名取為「Common Sense」，正正是提醒大家做人要有「常識」——「人應該學睇車，而不是睇交通燈」。規矩出發點是善意，但過多、不合理或過時，就有必要重新檢討，才能令大家踩得安心，在公共交通工具以外實踐綠色生活。

自創刊物 盼用文字帶出想像

日前他們整理好於荷蘭旅居的經歷，並出版第一期《踩住Zine》，嘗試在單車團以外，以文字散落民間。「去年大家說罷坐港鐵、巴士，其實靠單車出入也是一個可能吧？撇除政治原因，你看看我，我絕對不是運動型女生，踏單車又可以『郁動』一下，落街買餸靠它很方便，駁腳單車又方便抬上車，用單車是可以很common sense的事。」傘後時代香港人對道路多了想像，幾年前甚至掀起一股共享單車熱潮，遺憾的是供應過剩和停泊問題掀起民憤，單車共享成為一場敗仗。今年疫情突然來臨，隨着限聚、禁堂食等限制，鮮要出門的WFH年代來臨，人們變得日益循規蹈矩。香港人在疫情下該如何以「new normal」自處和突破框架，重建對道路的想像？這是他們目前最想拋出的問題，亦是這本Zine的核心所在。

即使單車仍然未能在主流爭穩一席位，但對流動架生房的主理人而言，單車就是他們的生活，他們的伴侶。單車在專業級精英運動與草根送貨人之間仍然有一大道鴻溝，如果多方配合，其實普羅大眾仍然有與單車共存的百萬種可能，踩出百萬種對生活的想像。

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文：尹青

編輯：林曉慧

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