防水未必佳 注意承托力 揀行山鞋要「睇路」

美國註冊足科矯形師彭啟業表示，選行山鞋應按自己日常所行路線的難度而定。如通常行輕鬆平坦的石屎路徑，基本上一對舒服的運動鞋便足以應付；但若是以泥路為主的山徑，則可能需要有一定承托力的行山鞋，路線難度愈高，對行山鞋的保護力及承托力等功能的要求愈大。

■鞋底坑紋：選放射形 闊度深度適中

行山鞋底的厚度最好有2.5至3厘米，才能提供一定的保護力。鞋底太薄，走上崎嶇不平的路面時，腳掌或易受傷。

至於很多人關心的防滑功能，彭啟業建議可用手摸摸鞋底，應該沒有「滑溜」的感覺，否則防滑能力未必足夠。而防滑效能除取決於用料外，也視乎鞋底坑紋的排列及密度。坑紋以向外伸展的放射形為佳，而且坑紋要有一定闊度及深度，當遇上水氹或積水時，鞋底坑紋可讓水迅速向外排走，令鞋底接觸地面的面積增加，減低跣倒的風險。

然而，當鞋底坑紋太闊太深，在乾燥泥路的抓地能力表現則可能較弱，走路較吃力。因此，坑紋太闊或太窄都未必理想，最好取「中庸之道」。有研究文獻顯示，坑紋有3毫米深度及3毫米闊度，抓地能力及排水速度的表現均較理想，可說在乾濕地面皆具不錯的防滑效能。

■鞋底硬度：平路揀偏軟 多上落選偏硬

鞋底硬度也影響防滑。軟身的鞋底，步行時與地面有較多的接觸面積，抓地能力較好，也較靈活和舒適。但鞋底過軟，又會令人更易疲勞。彭啟業解釋，「若鞋底太軟，行崎嶇路面時未必有足夠的承托力來穩定步伐，這時便需要更多力量作平衡及推動向前」。對於扁平足患者來說，此問題會更嚴重，因他們的腳掌內側足弓弧度不足，而足弓可幫助行路時承托重量，欠缺足弓支持，雙腳已較易疲勞；一旦穿上承托力不足的行山鞋，便會百上加斤。

至於硬身的鞋底，抓地能力可能較弱，靈活度也較低；但承托力較高，有助減輕步行時雙腳的壓力和疲累，也可預防踏到石頭等引起的痛楚。然而，鞋底過硬也有弊處。註冊物理治療師藍芳解釋，由於行山時需因應路面情况，腳掌會作出適當的屈曲來發力，協助身體前行，若鞋底過硬令腳掌未能靈活自如地屈曲發力，身體其他部位的肌肉如臀部及大小腿，便要花更多力量來推動身體，例如加大抬腳幅度，最終會加重這些肌肉的負擔，消耗更多體力。綜合而言，彭啟業建議若以短程及平路為主，偏軟身的鞋底較好；但如果有一定的上落及距離，最好選有一定硬度的鞋底。

■物料：防水減透氣 鞋頭宜較硬

不少行山鞋都加入防水物料，然而彭啟業表示，防水物料或會減低鞋的透氣度，由於行山中途腳掌易出汗，如果行山鞋的排汗速度不夠快，腳部皮膚會沾濕，增加腳部皮膚與鞋子的摩擦，令表皮層跟真皮層分開，雖未必引致傷口，但會令體液滲進去，導致表皮上長出水疱，甚至引起紅腫痛。他續稱，天氣不穩時，山友大多會取消行程，需要用上防水行山鞋的機會其實不多。况且防水鞋普遍價錢較貴，除非真的會在大雨時行山，否則未必需要用上防水物料。選防水功能強的鞋子，建議選上高筒鞋，有助阻止雨水從褲管滲入鞋內。

藍芳則表示，部分行山鞋的物料較軟身，如網狀布料，鞋身較輕，透氣度也較高，但保護力相對較低，如果踢到沙石、樹枝等硬物，可能會令腳部受傷；建議選擇在鞋頭及內側近大腳趾位置用上較硬物料的鞋款，尤其是亞洲人大腳趾外翻的問題較普遍，更需要加強保護。

■高低筒：高筒減扭傷 低筒較靈活

行山鞋主要分高筒和低筒。彭啟業指高筒鞋可以穩定雙腳，減少在凹凸路面上行走而扭傷足踝的風險；但會減低足踝靈活，可能阻礙到上落山的活動幅度，而且若鞋的高筒位置的物料太硬，也可能引致不適。至於低筒雖然保護力較弱，但相對靈活。不過彭啟業補充，即使選低筒款式，後跟最好仍有一定硬度，才可提供承托力，扁平足患者尤其要注意。如果要行上一定的距離及難度的路線，他建議還是選高筒款式較合適。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com