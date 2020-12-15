黯然銷魂飯 隱藏「腩叉」版本

「黯然銷魂飯」之所以黯然銷魂，也正正是要嘗過人生的酸甜苦辣，才能嘗出箇中真味。戴龍自言跟周星馳的性格很像：「我們都是紅褲仔出身，同樣執著於如何把自己的作品精益求精。」不說不知，戴師傅提到，原來黯然銷魂飯當年有兩個版本：一個用脢頭叉燒，一個用了「腩叉」。何謂腩叉？戴師傅回憶起自己50多年前入行時，已有師傅做腩叉；腩叉的做法與一般叉燒大同小異，不過卻用上五花腩，五層脂肉相間，肉香更滿溢。最後電影選用了脢頭版本，不過腩叉卻依然深受戴師傅的熟客歡迎，皆因它「夠肥、夠甘香」，配紅酒一流。

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