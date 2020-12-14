共建長者友善安樂窩 遠親不如大廈保安

相信大家一定聽過「遠親不如近鄰」，但下一句有多少人知道呢？整句諺語是：「遠親不如近鄰，近鄰不抵對門」。所謂「近鄰」，大家一定會想到住在附近的人，或住得較近的朋友；而「近鄰不抵對門」就是住在對面（門）的人，每日出出入入、天天相見，熟知大家生活作息，可能比不同住的親人更加了解對方的日常所需。當家中有事時，就算不揚聲，「近鄰」、「對門」也會知曉並加以幫助。

現時香港長者愈來愈多，獨居、雙老共住情况並不罕見，然而現代化都市冲淡了鄰里互助，鄰居未必是支援的好幫手；而香港的住宅大廈，無論公屋或私樓，大部分都會聘用物業管理公司，每座大廈都有保安員駐守，他們頓成了支援長者安享晚年的「好鄰居」。

我作為資深護士，同時負責推動香港老年學會「屋苑關顧護老計劃」，經常到各屋苑培訓保安員有關照顧長者的知識及技巧，推動建構長者友善屋苑，當中聽到一些個案，十分值得讚賞和分享。

個案：活用護老技巧 化解走失危機

陳婆婆患有認知障礙症，因為記性不好，丈夫陳伯通常寸步不離，出入都緊緊拖着太太。二人經常手牽手到屋苑會所圖書館，可謂羨煞旁人。「執子之手與子偕老」本是一件浪漫事，但兩老共住少不免面對照顧上的問題，特別是長者晚年面對不同疾病或認知障礙，需要更多協助。親朋擔心陳伯的護老壓力，建議將婆婆送到老人院，可是陳伯總會有禮貌地回應：「結婚幾十年，相依為命幾十年，自己有能力都想繼續照顧到她百年歸老，到老人院恐怕她不習慣呢！」

安撫老伯 助尋婆婆

一天，兩個長者如常去會所，到圖書館時陳伯發現忘記帶眼鏡。由家到圖書館只需5分鐘，他叮囑婆婆留在會所等他，急忙回家取眼鏡。可是，陳婆婆一眨眼便忘記了，焦急地四處找陳伯，害怕被拋棄，又忘記自己身在何處，急忙中漸漸走離了會所。當陳伯回到會所時，發現陳婆婆不見了，如熱鍋上螞蟻，尋遍了整個會所。

屋苑保安員看到住客陳伯來回奔走，主動上前了解。陳伯當時已激動流淚，保安員的關心有如及時雨。保安員安撫陳伯後，即時透過無線電通訊向所有同事講述事件及請求協助。因為伯伯情緒仍然激動，保安員幫助伯伯整理思緒，了解婆婆當日衣著及特徵，管理處立即指示不同崗位保安同事留意陳婆婆行蹤。控制室同時翻查閉路電視，追蹤陳婆婆走向，派人在附近找尋，各司其職務求盡快找回走失住客。

經追查後，原來陳婆婆乘電梯去了商場，商場接待員立即尋找，終在商場禮賓處找到她。陳婆婆當時情緒混亂及受驚，幸好保安員接受過老年學會的護老訓練，幫助她冷靜下來，最後順利與陳伯會合。

文：陳少玲（香港老年學會項目總監）

編輯：蔡曉彤

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com